Staffa di baseball SEC 2022, tavolo, risultati del torneo

Ecco l’arco finale del SEC Baseball Tournament 2022, che si è svolto dal 24 al 29 maggio a Hoover, in Alaska, all’Hoover Metropolitan Stadium. Il Tennessee al primo posto ha battuto la Florida al settimo posto, 8-5, nella partita di campionato di domenica per vincere il quarto titolo del programma.

Dodici squadre SEC sono arrivate alle ultime dieci finali CWS maschili, comprese tutte le partite SEC nel 2011 (South Carolina su Florida), 2017 (Florida su LSU) e 2021 (Mississippi State su Vanderbilt).

Il campionato SEC ha 12 squadre, classificate dalla n. 1 alla n. 12, per un totale di 17 partite. I primi quattro, inclusi i campioni SEC East e SEC West, hanno salutato il primo turno e le squadre teste di serie dal n. 3 al n. 12 hanno ricevuto grandi offerte per il torneo in base alla percentuale di vittorie della conferenza.

Le squadre teste di serie dal numero 5 al numero 12 hanno aperto la partita del campionato SEC martedì sotto forma di eliminazione in singolo e mercoledì è iniziato il processo di doppia eliminazione. Il campionato SEC torna nella partita di eliminazione dei singoli sabato 28 maggio.

Calendario e risultati del campionato di baseball SEC 2022

Tutti i risultati: Data ora (ora orientale) la partita Rete Martedì 24 maggio Gioco 1: N. 11 Alabama 5n. 6 Georgia 3 Rete SEC Gioco 2: N. 7 Florida 210 Carolina del Sud 1 (F/10) Rete SEC Il terzo gioco: N. 8 Vanderbilt 3n. 9 Ole Miss 1 Rete SEC mercoledì 25 maggio Quarto gioco: N. 12 Kentucky 3n. 5 Auburn 1 Rete SEC Quinta partita: N. 11 Alabama 4n. 3 Arkansas 3 Rete SEC Giovedì 26 maggio Gioco 6: N. 2 Texas A&M 10, N. 7 Florida 0 Rete SEC Gioco 7: N. 1 Tennessee 10, N. 8 Vanderbilt 1 Rete SEC Gioco 8: N. 4 LSU 11n. 12 Kentucky 6 Rete SEC Venerdì 27 maggio Gioco 9: N. 7 Florida 7n. 3 Arkansas 5 Rete SEC Gioco 10: N. 12 Kentucky 10n. 8 Vanderbilt 2 Rete SEC Gioco 11: N. 2 Texas A&M 1211, Alabama 8 Rete SEC . Gioco 12: N. 1 TN 5n. 4 LSU 1 Rete SEC Sabato 28 maggio Gioco 13: n. 7 Florida 11, N. 11 Alabama 6 Rete SEC Gioco 14: N. 12 Kentucky 7LSU 2 Rete SEC Gioco 15: N. 7 Florida 9n. 2 Texas A&M 0 Rete SEC Gioco 16: N. 1 Tennessee 12n. 12 Kentucky 2 Rete SEC domenica 29 maggio N. 1 Tennessee 8, No. 7 Florida 5 (partita di campionato) ESPN2

Ex campioni della SEC

Ecco i campioni del campionato SEC da quando il torneo è stato lanciato nel 1977.

anno un eroe 1977 Ole signorina 1978 Auburn 1979 Mississippi 1980 Vanderbilt 1981 Florida 1982 Florida 1983 Alabama 1984 Florida 1985 Mississippi 1986 LSU 1987 Mississippi 1988 Florida 1989 Auburn 1990 LSU / Mississippi 1991 Florida 1992 LSU 1993 TN / LSU 1994 TN / LSU 1995 Tennessee/Alabama 1996 Alabama 1997 Alabama 1998 Auburn 1999 Alabama 2000 LSU 2001 Mississippi 2002 Alabama 2003 Alabama 2004 Carolina del Sud 2005 Mississippi 2006 Ole signorina 2007 Vanderbilt 2008 LSU 2009 LSU 2010 LSU 2011 Florida 2012 Mississippi 2013 LSU 2014 LSU 2015 Florida 2016 Texas A&M 2017 LSU 2018 Ole signorina 2019 Vanderbilt 2020 Annullato a causa della pandemia di COVID-19 2021 Arkansas 2022 Tennessee

