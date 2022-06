Standard, specifiche e posizionamento ufficiali della GPU Intel Arc A380

La scheda grafica discreta Intel Arc A380 è stata finalmente lanciata in Cina L’esatto lasso di tempo che ci aspettavamo E mentre c’è una coppia Recensioni iniziali Inviato, non abbiamo visto una panoramica più completa, ma abbiamo deciso di contattare alcuni dei nostri colleghi cinesi. Abbiamo ottenuto i dati ufficiali forniti per la GPU A380; Che racconta la storia della prima vera scheda grafica discreta di Intel con molto potenziale.

Verdetto sulla GPU Intel A380: scambia un successo con la GTX 1650 e la RX 6400 in questo momento, ma invecchierà come FineWine™ (importante)

Cominciamo prima con le specifiche.



La scheda grafica Intel Arc A380 è basata sul processo TSMC N6 ed è la prima scheda grafica dedicata dell’azienda. L’attuale MSRP cinese per la GPU è 880 Yuan ma al netto dell’IVA (17%) arriva a circa 1030 Yuan. Tuttavia, ci aspettiamo che il prezzo consigliato per gli Stati Uniti sia più vicino al prezzo post-IVA in yuan piuttosto che al prezzo pre-IVA. Ha 1024 core FP32 (ogni core Xe contiene 128 core FP32) e 6 GB di memoria GDDR6 con clock a 16 Gbps. Insieme a una larghezza del bus di 96 bit, ciò si traduce in una larghezza di banda di 192 GB/s, più che sufficiente per una scheda della sua classe. Il TBP della GPU può essere configurato tra 75 W e 87 W con una velocità di clock corrispondentemente configurabile tra 2 GHz e 2,35 GHz.

È interessante notare che Intel consente anche un’opzione “supera 87 W”, che è probabilmente ciò che le GPU dedicate che ho visto finora utilizzano per raggiungere velocità di clock superiori a 2,35 GHz. Pertanto, la GPU Intel Arc A380 è una GPU da 4 TFLOP a 4,8 TFLOP abbinata alla tecnologia di overclocking AI come XeSS – dovrebbe essere sufficiente per il segmento di gioco entry-level 1080p. Prima di andare oltre, ecco il diagramma a blocchi completo di Intel Arc A380:



Passiamo ora alla parte succosa. Abbiamo già visto i benchmark di 6 giochi trapelati in precedenza e possiamo aggiungere almeno altri 20 titoli a quell’arena. Con i benchmark, di più è sempre meglio e 32 è più o meno concordato come il punto in cui i tuoi dati iniziano a diventare statisticamente significativi. Tuttavia, siamo rimasti molto colpiti dalla trasparenza di Intel nella sua guida ufficiale (come vedrai di seguito). Per prima cosa, diamo un’occhiata alla configurazione del test:



Tutti i test sono stati eseguiti nei benchmark ufficiali utilizzando un Intel Core i5 12600k con 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, Windows 11 e un SSD NVME da 4 TB. Solo le GPU, ovvero GTX 1650, RX 6400 e Intel Arc A380, sono state scambiate tra di loro. Il test si è svolto circa un mese fa, quindi vale la pena notare che durante questo periodo le prestazioni del pilota quasi sicuramente aumenteranno:

Come possiamo vedere, l’Intel Arc A380 viene scambiato con l’AMD RX 6400 e (a volte meno) con la NVIDIA GTX 1650. Batte già l’RX 6400 in Total War: Troy, Naraka Bladepoint, The Witcher 3 e F1 2021. Considera questi sono la documentazione ufficiale È davvero fantastico che Intel non abbia fatto una storia unilaterale sulla prossima GPU. Anche qui la storia si fa davvero interessante. FineWine™ è un termine familiare agli appassionati di AMD e ai lettori di questo sito ed era un termine popolare per descrivere il continuo sviluppo del driver post-lancio di AMD nei giorni a corto di liquidità e sottodimensionati.

L’Intel Arc A380 fino all’RX 6500 XT è assolutamente schiacciante nei suoi carichi di lavoro sintetici avanzati

Quello che vediamo qui, allo stesso modo, è in gran parte uno script FineWine™. Consentitemi di espandere: l’Intel Arc A380 schiaccia assolutamente la GTX 1650 e RX 6400 nel benchmark TimeSpy di 3DMark e batte persino l’RX 6500 XT. È molto chiaro che le capacità hardware ci sono e solo il software non c’è. Ovviamente il team di sviluppo dovrebbe avere motori ottimizzati per questo standard modulare e mostrare il vero potenziale protetto dall’hardware. La cosa da ricordare è che sia NVIDIA che AMD hanno trascorso decenni a migliorare il codice operativo per le loro GPU mentre Intel ha iniziato a costruire GPU discrete solo pochi anni fa (non entriamo nella discussione di Larabee).

Sulla base di ciò che vediamo nel 3DMark Timespy, l’Intel Arc A380 (a seconda del suo prezzo negli Stati Uniti) potrebbe essere un vero affare per i giocatori. L’onere è in gran parte su Intel per continuare a sviluppare i suoi driver e fornire le capacità di prestazioni che vediamo qui. Dopotutto, alla fine della giornata, tutto ciò che conta è se Intel è in grado di offrire l’offerta di performance per ogni dollaro.



Ancora una volta, i carichi di lavoro computazionali sono diventati un miscuglio quando si tratta di Intel Arc A380. Batte facilmente sia la GTX 1650 che la RX 6400 in HandBrake ed è leggermente peggiore della GTX 1650 in DaVinci Resolve.

È anche possibile che i giocatori del Nord America e dell’Unione Europea vedranno un miglioramento delle prestazioni quando le GPU discrete Arc verranno rilasciate in regioni non cinesi. A seconda della rapidità con cui Intel migliora le sue combinazioni di driver per giochi diversi e di come valuta le GPU Arc ($ 131 sarebbero un furto per l’A380 ma sospetto che vedremo il prezzo consigliato più vicino a $ 150 quando verrà lanciato negli Stati Uniti) – anche $ 150 potrebbe essere una potenziale vittoria considerando che ha l’hardware per essere proprio dietro la NVIDIA RTX 3050 – un prezzo consigliato di $ 249. Intel XeSS sarà la ciliegina sulla torta.