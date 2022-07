Stanotte inizia la pioggia di meteoriti Perseidi: dove guardare per vedere la scena spaziale | scienza | Notizia

Se dove ti trovi sono previste condizioni nuvolose e piovose, potresti recarti in una nuova località in cui il tempo è programmato per essere più sereno o uscire in un giorno diverso. Dopotutto, le piogge continueranno per le prossime settimane.

Un altro consiglio è cercare di ridurre la quantità di inquinamento luminoso nel tuo campo visivo.

Dirigiti verso la campagna, un parco o qualsiasi altra vasta distesa per una vista migliore. Il Royal Museums Greenwich suggerisce di fare qualcosa di semplice come voltare le spalle ai lampioni per vedere se non sei in grado di viaggiare.

RMG ha dichiarato: “Concedi ai tuoi occhi almeno 15 minuti per adattarsi all’oscurità in modo da poter catturare meteore più deboli, ciò significa che non dovresti guardare il tuo telefono!