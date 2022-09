Star Citizen ha ora raccolto oltre mezzo miliardo di dollari

immagine : Nuvola Imperiale

Star Citizen, un videogioco che esiste come promesso per sempre, è stato rivelato al mondo per la prima volta nel 2012 tramite una campagna Kickstarter che ha raccolto $ 2,1 milioni. Nel decennio successivo, con annunci di elementi secondari, unità, economie di gioco, molte altre funzionalità e idee a metà, il gioco sembra non essere mai stato così vicino all’uscita effettiva.

Tuttavia, l’unica cosa che ho realizzato è stato fare un po’ di soldi. molti soldi. Come abbiamo accennato prima oggi In questo postIl tracker ufficiale del “pool money” del gioco sul suo sito Web ha appena superato la soglia dei $ 500 milioni e al momento della stampa sono $ 500.089.473 da 4.096.539 sostenitori.

Mezzo miliardo di dollari. Un videogioco in sviluppo da oltre un decennio. Cinque anni fa, questo è stato il punto in cui ho iniziato a interrogarmi sul futuro del gioco, a chiedermi quanto fosse vicino alla “finitura” oa fare qualche battuta. Ma siamo nel 2022, e ora l’intera faccenda è triste. Avrebbero potuto concludere un’intera trilogia di questi giochi ormai se ci fosse stato un briciolo di gestione adeguata, qualcuno nella squadra in grado di separare l’ambizione illimitata del gioco da ciò che era tecnicamente fattibile all’epoca, o anche adesso.

Star Citizen Ecco di cosa si tratta, ma invece vi ricordo solo questo trailer, uscito nel 2015, mentre Obama era ancora presidente e questo sito era di proprietà di Gawker Media:

Mark Hamill nei panni del Vecchio del 42° Squadrone – Film ufficiale di Star Citizen

Ora, per aiutare a inserire il passare del tempo in un contesto aggiuntivo, elencherò alcuni altri videogiochi che sono stati annunciati nel 2012

