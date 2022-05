Starbucks aumenterà di nuovo i salari, ma non per i lavoratori sindacali

ha detto la catena del caffè I salari saranno nuovamente aumentati in ottobre . Starbucks onorerà questi impegni nei confronti dei dipendenti anche se votano per aderire ai sindacati, ha detto Schultz durante una telefonata martedì.

Ma stanno arrivando futuri aumenti salariali. Ha detto che non si applicherebbe necessariamente ai lavoratori nei negozi sindacali.

“Oggi stiamo compiendo ulteriori passi per aggiornare la nostra visione di salari e benefici per i nostri partner con maggiori investimenti nei salari… ea settembre condivideremo ulteriori iniziative che pianifichiamo con i partner di Starbucks”, ha affermato.

Schultz ha affermato che la società investirà 200 milioni di dollari in salari, attrezzature e formazione, tra gli altri vantaggi, oltre agli impegni precedentemente annunciati. Nel complesso, Starbucks prevede di spendere circa 1 miliardo di dollari quest’anno fiscale per i dipendenti e migliorare l’esperienza dei clienti nei negozi.

Starbucks SBUX Ha detto che i lavoratori nei negozi gestiti dall’azienda “riceveranno questi salari e rinforzi”.Possono controllare i loro stipendi.

Ma ha detto: “Non abbiamo la stessa libertà di apportare questi miglioramenti nei luoghi in cui c’è un sindacato o dove sono organizzati sindacati”, aggiungendo che la legge federale “ci vieta di introdurre nuovi salari e benefici nei negozi coinvolti nell’organizzazione sindacale. ”

Il primo negozio Starbucks dell’azienda Vota per i sindacati a dicembre . Da allora, circa 46 negozi hanno votato per creare sindacati e cinque hanno votato contro. Complessivamente, 237 negozi di proprietà dell’azienda hanno presentato una petizione al National Labor Relations Board fino ad oggi.

Questa è solo una piccola parte dei circa 8.800 siti Web di proprietà dell’azienda statunitense. Ma Starbucks è desideroso di arginare il flusso.

Schultz, che il mese scorso ha assunto la carica di CEO per la terza volta, ha riconosciuto che i lavoratori devono affrontare “pressioni enormi” man mano che la domanda cresce. Le vendite nei negozi di proprietà dell’azienda in Nord America che hanno aperto da almeno 13 mesi sono aumentate del 12% nei tre mesi terminati il ​​3 aprile. I ricavi sono aumentati del 17% nella regione nel trimestre. Le azioni della società sono aumentate di circa il 5% dopo l’uscita dei risultati.

Per aiutare, l’azienda offre più supporto oltre a questo stipendio più alto. Alcuni esempi: A partire dal prossimo mese, raddoppierai il tempo di formazione per i nuovi baristi. Ad agosto farà lo stesso per i moderatori di turno. Sta inoltre lanciando un’app per i dipendenti per mantenere i dipendenti connessi.