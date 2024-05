Starmer: Cosa ti dicono le voci e le promesse sul Partito Laburista

Commenta la foto, Giovedì a Purfleet, Sir Keir Starmer ha spiegato cosa farebbe per primo il partito laburista se vincesse le prossime elezioni generali

L’attività non lascia assolutamente nulla al caso.

Dopo quattro sconfitte consecutive alle elezioni generali, è un partito ora determinato a fare ciò che la storia ci insegna che fa molto meno spesso dei conservatori: vincere.

Ciò significa che vale la pena esaminare ogni aspetto del suo approccio perché a molti dei suoi elementi è stata prestata una riflessione significativa.

L’evento che ha lanciato i loro messaggi chiave per i prossimi mesi – il ponte, sperano, tra i risultati delle elezioni locali e l’effettiva indizione delle elezioni generali – è stato di per sé notevole.

È davvero notevole nel senso letterale del termine, perché aveva la portata e l’ambizione che un bilancio sarebbe probabilmente normalmente associato a un caucus o al momento in cui inizia ufficialmente una campagna elettorale.

Sembrava il lancio della campagna elettorale generale in estate, cosa che ora è ampiamente prevista per l’autunno.

Commenta la foto, Sir Keir Starmer ha trascorso gli ultimi mesi conducendo una campagna in diverse elezioni suppletive e locali in Inghilterra e Galles

Era in uno studio cinematografico, tra tutti i posti possibili.

Al centro, in stile quasi presidenziale, c’è Sir Keir Starmer.

La sua giacca e la sua cravatta non si vedevano da nessuna parte, né i bottoni sulle sue maniche, le maniche arrotolate appena sotto il gomito.

Ciò può sembrare superficiale, o addirittura banale, ma questo genere di cose non accade per caso.

Non lo considerano superficiale o banale, altrimenti non lo farebbero. Quindi non dovremmo farlo.

Sir Keir non ha lasciato accidentalmente metà dei suoi vestiti sul treno.

È un’immagine realizzata con cura, con sorprendenti somiglianze con l’ultimo leader laburista che è riuscito a ottenere ciò che Sir Keir sta cercando di fare: vincere davvero.

Sir Tony Blair ha fatto un’apparizione informale, con la cravatta ma il primo bottone slacciato.

Aveva anche una carta di impegno che non era molto diversa da quella che il partito sta esaminando ora.

Fonte immagine, Museo di storia popolare/Pennsylvania Commenta la foto, Il poster di Sir Keir Starmer ricorda un poster della campagna di Sir Tony Blair negli anni ’90

“I miei primi passi” si intitola – nota la proprietà – accanto alla foto di Sir Keir.

Quanto a cosa indossava e cosa non indossava, il leader laburista mi ha detto: “Si tratta di fare politica in un modo diverso. Si tratta di cercare di riconoscere il tipo di leader che sono, la mia mentalità, chi sono”. Nella mia mente quando prendo decisioni”.

Ha aggiunto: “Devo guidare in prima linea. Ho guidato molte organizzazioni. Devi sempre guidare in prima linea. Sii chiaro su ciò che stai cercando di ottenere e su come arrivarci”.

Il suo collega ombra Steve Reed, ospite di un telegiornale della BBC, mi ha detto che il suo capo “sembra essere molto brillante”.

“Lui è fatto così”, disse Reed. “Penso che ci sia autenticità nel modo in cui si presenta. Conosco questo ragazzo da molto tempo. È così che appare quando gli parli.”

Mentre parlava della foto, magari cercando di apparire rilassato e colloquiale, Sir Keir ci ha condotto le sue interviste in piedi e sempre appoggiato alla sua sinistra, appoggiando il braccio su una ringhiera o qualcosa nelle vicinanze.

L’obiettivo strategico delle promesse fatte dal partito questa settimana è quello di dare ai suoi candidati e alle figure senior qualcosa di cui parlare da qui al momento in cui verranno effettivamente indette le elezioni generali.

Questo è ciò che i politici amano chiamare “promozione commerciale”: idee che possono riassumere in una frase o due e ripetere più e più volte finché la gente non se ne accorge.

Non c’è tutto, ad esempio non ci sono alloggi.

Aspettatevi che la festa affronti questo argomento vitale per molte persone nei prossimi giorni.

Gli addetti ai lavori sostengono che l’assenza di un’idea nei sei “primi passi” non significa che non sia più una priorità.

Citano il salario minimo nazionale, un’idea chiave del governo laburista alla fine degli anni ’90, che figurava nel manifesto del partito nel 1997, ma all’epoca non era sulla loro carta di impegno.

Nel loro insieme, la fase del lancio e le parole stesse, testimoniano il desiderio di potere del Partito Laburista come non avevo mai visto prima.

È un desiderio di posizione basato sul numero di volte in cui non è riuscito a raggiungere quella posizione, non solo nell’ultimo decennio ma nel secolo scorso.