Stati Uniti e Corea del Sud testano missili in risposta continua dopo il lancio in Corea del Nord



Seul, Corea del Sud

CNN

–



Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola coreana mercoledì mattina ora locale, secondo i capi di stato maggiore congiunto sudcoreano.

Il test è stato il secondo esercizio degli Alleati in meno di 24 ore, quindi Il provocatorio test di lancio di martedì Questa mattina dalla vicina Corea del Nord, che ha lanciato un missile balistico senza preavviso contro il Giappone in una grande escalation del suo programma di test sulle armi.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione martedì con un’esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15K sudcoreano che ha sparato munizioni aria-superficie contro un ipotetico bersaglio in un poligono di tiro a ovest della penisola coreana. secondo i capi congiunti della Corea del Sud.

Gli alleati di solito rispondono ai test missilistici della Corea del Nord con esercitazioni militari.

Una dichiarazione dei leader congiunti sudcoreani ha affermato che il lancio di mercoledì includeva quattro missili ATACMS. Conosciuto anche come Sistemi missilistici tattici dell’esercitoQueste armi sono missili superficie-superficie che possono volare fino a 200 miglia (320 chilometri).

Secondo John Kirby, coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per le comunicazioni strategiche, il lancio è stato progettato per dimostrare che gli Stati Uniti ei loro alleati avevano “le capacità militari preparate per rispondere alle provocazioni del nord”.

“Questa non è la prima volta che lo facciamo in risposta alle provocazioni di North per assicurarci di poter dimostrare le nostre capacità”, ha detto Kirby alla giornalista della CNN Pamela Brown nella “Situation Room with Wolf Blitzer”.

“Vogliamo assistere alla denuclearizzazione della penisola coreana, (il leader nordcoreano Kim Jong Un) non ha mostrato alcuna inclinazione a muoversi in quella direzione, e francamente si sta muovendo nella direzione opposta continuando a condurre questi test missilistici che sono violazioni delle decisioni del Consiglio dei ministri Sicurezza.