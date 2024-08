Stati Uniti, Qatar ed Egitto affermano che i mediatori lavoreranno per finalizzare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza Notizie sul conflitto israelo-palestinese

Stati Uniti, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta affermando che i mediatori hanno presentato una “proposta transitoria” che consentirebbe la “rapida” attuazione di un accordo che porrebbe fine alla guerra a Gaza e vedrebbe il rilascio dei prigionieri israeliani.

Venerdì i tre paesi hanno affermato che i negoziati per il cessate il fuoco a Doha sono stati “seri e costruttivi”.

L’attuale ciclo di colloqui è iniziato giovedì nel mezzo dei crescenti timori di una guerra regionale scoppiata dopo che Israele ha ucciso un importante comandante di Hezbollah a Beirut e l’assassinio del capo dell’ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran.

La dichiarazione di venerdì ripete le precedenti dichiarazioni dei mediatori in cui respingevano qualsiasi ritardo nell’attuazione dell’accordo per raggiungere un cessate il fuoco e liberare i prigionieri.

“La strada è ora spianata per raggiungere questo risultato, salvare vite umane, fornire sollievo alla popolazione di Gaza e calmare le tensioni regionali”, hanno affermato venerdì i tre paesi.

Dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Egitto e Qatar#Ministero_degli_Esteri_Qatar pic.twitter.com/A7myXPKsh3 – Ministero degli Affari Esteri – Qatar (@MofaQatar_EN) 16 agosto 2024

L’annuncio non fornisce dettagli sull’ultima proposta, ma afferma che si basa su un accordo presentato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a maggio.

Il piano sostenuto dagli Stati Uniti prevede uno sforzo in più fasi per porre fine alla guerra, a partire da una cessazione dei combattimenti di sei settimane, consentendo il rilascio di alcuni prigionieri israeliani detenuti a Gaza e di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Nella seconda fase i combattimenti verranno definitivamente fermati e tutti i restanti prigionieri israeliani verranno rilasciati. La parte finale dell’accordo prevede la ricostruzione della Striscia di Gaza, devastata dalla guerra israeliana.

La dichiarazione congiunta dei mediatori afferma: “I gruppi di lavoro continueranno il lavoro tecnico nei prossimi giorni sui dettagli di attuazione, comprese le disposizioni necessarie per attuare gli accordi, disposizioni umanitarie globali, nonché dettagli relativi a ostaggi e detenuti”.

Biden venerdì ha espresso ottimismo sulla prospettiva di un accordo. “Potremmo avere qualcosa, ma non siamo ancora arrivati ​​a quel punto, molto più vicini di quanto lo fossimo tre giorni fa”, ha detto ai giornalisti.

La Casa Bianca ha poi affermato che Biden ha avuto due telefonate separate con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per “esaminare i progressi significativi” nei colloqui sul cessate il fuoco.

Dipartimento di Stato americano Ha anche detto Sabato è previsto che il segretario di Stato Antony Blinken si rechi in Israele per “continuare gli ampi sforzi diplomatici per concludere l’accordo”.

Il ministero ha affermato: “Il segretario Blinken sottolineerà l’urgente necessità che tutte le parti nella regione evitino un’escalation o qualsiasi altra misura che possa compromettere la capacità di raggiungere un accordo”.

Hamas ha detto che accetterà solo un accordo che porti ad un cessate il fuoco permanente, al completo ritiro delle forze israeliane da Gaza e ad un “serio” scambio di prigionieri.

Parlando ad Al Jazeera, il funzionario di Hamas Osama Hamdan ha confermato venerdì la posizione del movimento e ha accusato Israele di indebolire i colloqui.

Hamdan ha detto: “È chiaro che le lacune da parte israeliana aggiungono ulteriori condizioni. Stanno parlando di più questioni”.

Da parte sua, Israele non ha annunciato una visione chiara per porre fine alla guerra. Mentre alcuni funzionari israeliani hanno affermato di sostenere il cessate il fuoco proposto, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha più volte sottolineato che la guerra continuerà finché il suo Paese non otterrà la “vittoria completa”.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, Netanyahu sta subendo pressioni da parte dei capi dei servizi di sicurezza del suo governo affinché accetti l’accordo e smetta di avanzare nuove richieste che ostacolerebbero i colloqui.

Ma venerdì l’ufficio del primo ministro israeliano ha indicato che Hamas è il partito che ostacola gli sforzi per raggiungere un accordo.

In un comunicato si legge: “Israele apprezza gli sforzi degli Stati Uniti e dei mediatori per dissuadere Hamas dal suo rifiuto di accettare un accordo per il rilascio degli ostaggi”.

Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha detto giovedì che i colloqui a Doha sono iniziati “in modo promettente”. “Questo è un lavoro vitale. Gli ostacoli rimanenti possono essere superati e dobbiamo completare questo processo”, ha detto ai giornalisti.

Il Ministero degli Affari Esteri del Qatar ha dichiarato giovedì che i mediatori sono “fermi nel loro impegno a portare avanti gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza”.

In un reportage da Washington, DC, Alan Fisher di Al Jazeera ha osservato che i meccanismi di attuazione devono ancora essere implementati. “Ciò significa che non ci sarà alcun accordo finché non verrà raggiunto un accordo”, ha detto.