“Stavo andando in prigione prima di uscirne”

Durante la nuova puntata di questa settimana di KardashianE il Kim Kardashian Ha riso di alcuni messaggi di testo del suo ex marito, Kanye West.

Mentre Kim era a Milano, in Italia, per la sfilata di Prada, ha detto: “Guarda cosa mi ha mandato Kanye: niente occhiali bianchi. Fai indossare alla sicurezza guanti neri. L’aspetto arancione mi ha fatto così arrabbiare, stavo andando in prigione prima di andare dentro. Sarei a casa per una partita. “Nord”.

Quando Kim e Kanye stavano insieme, Ye è stata quella che ha disegnato quasi tutti i look di Kim, ma Kim era da sola dopo aver chiesto il divorzio da Kanye nel febbraio 2021.

Mentre alcuni potrebbero ricordare quando Kanye ha chiamato Kim per dirglielo “La professione è finita” Quando ha visto per la prima volta uno dei suoi abiti che non aveva disegnato, a quanto pare, i registi si stavano ancora sbattendo gli abiti a vicenda mesi dopo.

“Possiamo ridere delle cose che ci piacciono o non ci piacciono”, ha spiegato Kim. “Non importa quanto le cose diventino pazze a volte, saremmo sempre stati una famiglia e gli scrivevo e gli dicevo, tipo, ‘Sai che indossi queste scarpe da molto tempo. Quindi, quando sei pronto per cambiarti i vestiti, fammelo sapere e poi potrai avere consigli sui miei vestiti. “

Questa settimana Kanye ha dato la caccia a Molti Dal caldo all’indossare una maglietta “White Lives Matter” durante la sfilata a sorpresa della stagione 9 di Yeezy a Parigi, e il giorno successivo, ha continuato a fare scalpore sui social media quando è andato dietro Rivista Vogue La collaboratrice Gabriella Karefa-Johnson che ha condiviso i suoi pensieri sul suo controverso vestito. Sul suo account Instagram, Yi ha pubblicato foto di Kreva Johnson con commenti critici nei confronti del suo stile. Quindi, almeno Kim non è lui Solo Chi rompe il suo stile?

Kardashian Giovedì meteo alle 12 in poi vuoto.

Guarda Kendall e Kylie Jenner preoccuparsi della perdita di peso di Khloé Kardashian:

Leggi di più da Yahoo Entertainment:

Diteci cosa ne pensate! Connettiti con noi TwitterE il Facebook o Instagram. E dai un’occhiata alla nostra hostess, Kylie Marr, a TwitterE il Facebook o Instagram.