Steelers punti contro Browns, fast food: Nick Chubb, Amary Cooper guidano Cleveland oltre Pittsburgh

Quattro giorni dopo la loro agonizzante sconfitta, i Browns si sono ripresi sconfiggendo in casa il loro rivale di lunga data in “Thursday Night Football”. Con l’aiuto di Nick Chubb e un solido secondo run dalla loro difesa, Brown ha vinto 29-17 per passare al 2-1 della stagione. Pittsburgh, reduce da una deludente sconfitta nella seconda settimana, è scivolato sull’1-2.

Dopo 14-13 all’intervallo, Brown ha dominato la partita segnando i primi due push nel secondo tempo. L’attacco è stato alimentato da Chubb, che ha concluso la serata con 113 yard su 23 allenatori. Cleveland ha anche ricevuto una grande serata da Amari Cooper, la cui cattura da 32 yard in un terzo gioco e 1 in gioco ha fatto atterrare Chubb a 1 yard estendendo il vantaggio di Brown a 23-14 con 9:29 rimasti. Brown ha messo un punto esclamativo sulla vittoria con il punteggio difensivo di Denzel Ward nell’ultima partita del gioco.

Dopo partenze lente su entrambi i lati della palla, Brown, guidato da Chubb per 37 yard, ha colpito per primo sul passaggio di 11 yard di Jacobi Brissett a Cooper, che ha concluso la serata con 101 yard in sette catture. Gli Steelers hanno risposto con una pista di Nagy Harris da 5 yarde per iniziare il secondo trimestre. ballerino classico una mano Dal debuttante George Pickens che ha creato Harris Landing.

Cleveland ha salvato afferrando David Ngoku da Brisset, a 8:58 dalla fine del primo tempo. Gli Steelers hanno preso il loro primo vantaggio pochi istanti dopo, quando Mitch Trubesky ha segnato in un touchdown di 1 yarda. L’attacco di Pittsburgh ha iniziato il secondo tempo con un altro vantaggio promettente che alla fine è fallito subito dopo aver attraversato il centrocampo. Dopo non aver fatto molto per gran parte del secondo tempo, Pittsburgh è riuscito a segnare un gol nel finale che lo ha reso una partita da sei punti con 1:46 dalla fine. Tuttavia, un calcio di rigore nel calcio d’inizio che è seguito ha permesso alla squadra di Brown di ridurre il cronometro della partita a nove secondi.

I forti venti hanno colpito entrambe le sedie durante il primo tempo. Boswell ha mancato il tentativo di 53 yard nel secondo drive di Pittsburgh. Il kicker da rookie York PAT dei Browns ha mancato ma ha compensato tentando il suo field goal da 34 yard alla fine del terzo quarto per dare a Cleveland il vantaggio per sempre.

Perché gli Steelers hanno perso?

Prima di entrare stasera, Trubisky non ha giocato una sola partita con oltre 200 yard passate, ma è arrivato stasera, con una linea di base di 20 su 32 per 211 yard e nessun touchdown.

Trubisky non ha mostrato abbastanza in questa stagione, con alcuni che gli hanno chiesto se dovrebbe essere in panchina per il principiante QB Kenny Pickett.

In attacco, Deontay Johnson è stato il giocatore della serata degli Steelers, con sei ricezioni per 63 yard e un recupero vacillante, ma aveva alcuni punti chiave. Chiaramente, l’attacco degli Steelers ha ancora molto su cui lavorare.

La difesa non è riuscita a tenere il passo con Chubb, uno dei migliori difensori della NFL, che ha segnato un’altra partita da 100 yard sul suo curriculum.

Alla difesa manca TJ Watt e storicamente non vince senza di lui. Ora sono 0-6 quando Watt è in disparte.

Perché ha vinto Brown?

Brown è uscito dalla sconfitta mentre le tre fasi del gioco hanno lottato e recuperato con un gioco in cui tutti hanno contribuito a vincere.

Brissett sembrava fiducioso e tenace, e quando se ne presentava il bisogno era in grado di usare le sue abilità affrettate in situazioni a breve termine.

Parlando del gioco della corsa, parliamo di Chubb. Chubb ha completamente demolito la difesa degli Steelers, allestendo 23 tribune per 113 yard e un touchdown. Dal 2018 ha giocato 24 partite per 100 yard, il massimo in campionato in quel periodo.

Sono stato anche colpito da Cooper, che ha avuto un successo con Brissett e ha concluso la partita con sette catture per 101 yard e un touchdown.

Ciò che ha suggellato l’accordo dei Browns è stata una difesa che ha tenuto gli Steelers fuori dal campo e ha costretto tre corse consecutive alla fine della partita. Gli Steelers non sono mai riusciti a riprendersi da quelle due soste, il che ci porta al nostro punto di svolta nel gioco.

(E un atterraggio difensivo non ha fatto male al momento della spazzatura.)

punto di svolta

Verso la fine del terzo quarto, il passaggio da 35 yard di Trubisky a Jaylen Warren è stato richiamato di nuovo per una penalità su Chukwuma Okorafor. Questa spinta ha portato al calcio degli Steelers subito dopo e Brown ha risposto segnando un canestro su azione al loro prossimo drive.

Con la palla arretrata, gli Steelers di nuovo non hanno potuto farci nulla, andando tre volte.

Brown ha risposto di nuovo, questa volta usando 6:35 per fare 11 giocate per 80 yard e ha segnato un touchdown per il 23-14. Nella campagna dei punteggi, diversi giocatori hanno avuto un impatto e Brown sembrava avere il controllo completo della partita e Brissett sembrava avere il controllo completo del suo attacco.

Chubb, che ha superato più di 100 iarde da terra in questo viaggio, ha avuto la sua giusta quota di scatti, di cui uno per 16 iarde. Cooper è venuto duro in aria con un passaggio di 32 yard per metterli nell’area degli Steelers. Chubb è stato quello che lo ha colpito in un cortile a 4 e 1.

A peggiorare le cose per gli Steelers, hanno risposto con un’altra tripla, rendendoli due di fila.

giocare il gioco

Gli Steelers non sono riusciti a vincere, ma avevano la cosa migliore successiva, una funzione nella sezione “Gioco del gioco”.

Il ricevitore largo George Pickens ha dimostrato perché è il discorso del campo di addestramento degli Steelers con una presa. nel primo trimestre, Pickens ha fatto un’incredibile cattura con una sola mano che sembrava sfidare la gravità.

La presa di Pickens è arrivata dal gioco due e tre, con Trubisky che ne ha lanciato uno sul lato destro. La cattura di 36 yard ha messo in rosso gli Steelers e ha impostato una discesa da Nagy Harris.

Qual è il prossimo

Brown si dirigerà ad Atlanta per affrontare gli Hawks la prossima settimana, di età compresa tra 0 e 2 quando entreranno nella terza settimana. Le due sconfitte degli Hawks furono vicine, perdendo 27-26 contro i Saints e 31-27 contro il difensore del Super Bowl. Campione di Rams.

Gli Steelers ospiteranno i Jets nella settimana 4. L’attacco dei Jets è stato finora condotto da Joe Flacco, Zach Wilson è ancora in disparte con un livido osseo e una lesione al menisco. Wilson avrebbe dovuto saltare da due a quattro settimane e non tornare per la terza settimana. In due settimane, Flacco è terzo per yard passate con 616, dietro a Tua Tagovailoa (739) e alla capolista Carson Wentz (650) dei Dolphins.