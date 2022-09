Steelers vs. Linea di gioco di Browns, quote: l’esperto della NFL pubblica le scelte per il Thursday Night Football

Le squadre che cercano di riprendersi dalle sconvolgenti sconfitte di domenica si incontrano al Thursday Night Football quando i Pittsburgh Steelers affrontano i Cleveland Browns. Gli Steelers hanno perso una decisione di 17-14 in casa contro i New England Patriots, mentre i Browns hanno perso un vantaggio di 13 punti negli ultimi due minuti per cadere sui New York Jets 31-30. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:15 ET dal FirstEnergy Stadium di Cleveland. Le ultime quote Steelers vs. Browns di Caesars Sportsbook hanno i Browns favoriti di 4,5 punti, mentre l’over/under è di 38.

Prima di fare scelte Steelers vs. Browns o qualsiasi altro pronostico NFL, dovresti controllare da che parte si trova l’esperto di SportsLine Emory Hunt.

Hunt è il fondatore e CEO di Football GamePlan, che dal 2007 analizza tutti i livelli del calcio. È un ex running back alla Louisiana-Lafayette e conosce il gioco dal punto di vista di un giocatore. La dedizione di Hunt all’analisi di tutti i livelli del college e del football professionistico lo ha aiutato a iniziare la stagione USFL 24-18, incluso un record di 12-6 nelle ultime cinque settimane.

Inoltre, Hunt è andato 11-3 nelle sue ultime 14 scelte che coinvolgono i Browns e ha restituito $ 780.. Chiunque lo abbia seguito WAY UP!

Nick Chubb di Cleveland ha guidato la squadra con 113 yard dalla scrimmage, comprese 87 yard in corsa, e la scorsa settimana ha segnato la sua nona partita in carriera con tre touchdown veloci e la sua nona partita in carriera con due o più TD in corsa. Chubb sta cercando il suo terzo gioco consecutivo con oltre 100 scrimmage yard.

L’esperto sa anche che il quarterback di Pittsburgh Mitchell Trubisky vuole consolidare il suo posto come quarterback titolare degli Steelers. Trubisky ha completato 21 dei 33 passaggi (63,6%) per 168 yard, un touchdown e un intercetto la scorsa settimana. Come membro dei Chicago Bears, dic. 24, 2017 contro Cleveland e si è precipitato per un touchdown nel suo unico inizio di carriera. Trubisky ha effettuato quattro touchdown nel suo ultimo inizio al Thursday Night Football contro Dallas come membro dei Bears il 10 dicembre 5, 2019.

Ora, Hunt ha bloccato un’altra speranza contro lo spread pick per gli Steelers contro i Browns. Potremmo dirti che si appoggia sotto il lordo, ma Sa che un importante fattore X costringe un lato della distribuzione a arretrare! Dovresti vedere di cosa si tratta prima di bloccare le tue scelte.

Chi vincerà Steelers contro Browns nel Thursday Night Football? E quale importante fattore X spinge indietro un lato della distribuzione? … Steelers vs. Unisciti a SportsLine ora per vedere da che parte salteranno i Browns, tutto da un esperto di 11-3 sulle scelte relative ai Browns!