Sterling Shepherd dei Giants subisce la rottura della finale di AFC Champions League nella sconfitta finale offensiva contro i Cowboys

L’allenatore dei giganti Brian Dabul confermato La peggiore paura di New York. In effetti, lunedì, Wideout Sterling Shepard ha subito una rottura dell’ACL alla fine della stagione. 16-23 sconfitta per me Cowboy. L’infortunio si è verificato nell’ultima partita offensiva dei Giants: il cornerback di Dallas Trevon Diggs Daniel Jones ha intercettato dopo che il quinto David Sales è caduto e l’attacco dei Cowboys si è inginocchiato per il resto del tempo. Dall’altra parte del campo, Shepherd si era fermato prima di afferrarlo improvvisamente per un ginocchio e cadere sull’erba.

Dopo la partita, l’allenatore dei Giants Brian Dabol ha detto che l’infortunio “non sembra buono” e ha aggiunto che l’assenza di Shepherd per il resto della stagione è una possibilità. Attraverso Trentoniano. Questa paura ora si è avverata.

“È una parte importante di quella squadra”, ha detto Daboll martedì.

Pastore Si è strappato l’Achille nella settimana 15 della stagione 2021, anche contro i Cowboys, e ha fatto un recupero impressionante per essere pronto per la prima settimana di questa stagione. Attualmente guida i Giants a 154 yard ed è l’unico wide receiver dei Giants con un touchdown – 65 yard contro. titani Nella prima settimana. Gli unici altri giocatori ad aver ricevuto la retrocessione in questa stagione sono Daniel Bellinger e Chris Myarek.

È un altro duro colpo per i giganti che prendono il filo che proprio non sopporta. Kadarius Toney, una scelta del primo round del 2021, è stato inattivo lunedì per un infortunio al tendine del ginocchio e ha ricevuto zero yard in questa stagione. Anche Wan’Dale Robinson, una scelta del secondo round del 2022, era inattivo a causa di un infortunio al ginocchio. Kenny Goladay, da Ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per la mancanza di tempo per giocare la scorsa settimanalunedì non ha avuto catture e ha avuto un calo critico.

Gli unici wide receiver rimasti nel roster attivo sono Sills V, Richie James e Darius Slayton, che non hanno catturato in questa stagione.

Per Shepard, l’errore di infezione persiste. Non gioca un’intera stagione dal 2018 e ha lottato con una serie di infortuni da quando ha iniziato la sua carriera nella NFL nel 2016, inclusi muscoli del polpaccio, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia, nonché una commozione cerebrale.