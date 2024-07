Steward Health Care chiude gli ospedali di Carney e Nashoba Valley

Le chiusure potrebbero avere conseguenze disastrose per le due aree servite. Carney è stato aperto 160 anni fa e inizialmente si trovava a South Boston, con una sovvenzione di Andrew Carnegie e la missione di curare i veterani di ritorno dalla Guerra Civile.

Oggi l’ospedale cura una popolazione diversificata di pazienti della zona, che parlano spagnolo, creolo e vietnamita. Carney gestisce anche un centro di pronto soccorso indipendente a Quincy.

Il Nashoba Valley Medical Center è stato fondato nel 1964 per servire 16 comunità nel Massachusetts centro-settentrionale. La struttura fornisce servizi di pronto soccorso e una serie di altri reparti medici come cardiologia, gastroenterologia e oncologia.

Secondo i dati, migliaia di persone ricorrono ogni mese ai reparti di emergenza di Kearney e Nashoba Valley Dati Dal Ministero della Sanità Pubblica. Secondo un rapporto statale pubblicato a dicembre, gli ospedali ospitano anche fino a 70 posti letto nei reparti psichiatrici ospedalieri.

A Boston, che è piena di ospedali, la chiusura del Carney Hospital lascerebbe ai residenti della città decine di altre opzioni per l’assistenza sanitaria nelle vicinanze. Ma la Nashoba Valley ha solo altri tre ospedali per acuti nel raggio di 30 minuti. Funzionari sanitari statali hanno indicato che c’erano ospedali nelle vicinanze del New Hampshire.

“Chiudere qualsiasi ospedale è una sfida enorme”, ha detto venerdì in un’intervista Robbie Goldstein, il commissario statale per la sanità pubblica. “L’impatto della chiusura della Nashoba Valley sarà avvertito da Ayer e dalle comunità circostanti”.

Jillian Price, una residente in pensione di Harvard, venerdì si è affidata al Nashoba Valley Hospital per curare un infortunio al braccio dopo una caduta. Price ha detto che il suo braccio era fasciato e, se non fosse stato per il pronto soccorso dell’ospedale, avrebbe dovuto viaggiare dai 15 ai 20 minuti per raggiungere i vicini ospedali di Leominster o Concord.

“Penso che sia disgustoso”, ha detto Price, “Abbiamo bisogno di questi piccoli ospedali”.

Diversi legislatori statali hanno esortato l’amministrazione a trovare modi per mantenere in funzione le strutture.

“Rimango fiducioso che l’amministrazione farà tutto ciò che è in suo potere per mantenere aperto l’ospedale”, ha affermato il senatore Jimmy Eldridge, il cui collegio elettorale comprende la Nashoba Valley.

Kate Walsh, segretaria della sanità e dei servizi umani del Massachusetts, ha affermato che le possibilità di salvare gli ospedali sono scarse.

“Non c’erano offerte qualificate per questi ospedali. Il mercato ha parlato”, ha detto venerdì in un’intervista ai due ospedali.

Walsh ha detto che lo stato prevede di fornire sostegno finanziario agli offerenti per altri sei ospedali Steward nello stato. “Ci sono grandi operatori che si preparano a portare questi ospedali nella fase di transizione, e ciò deve avvenire il prima possibile”, ha aggiunto Walsh. Ha rifiutato di nominare i candidati qualificati, citando la riservatezza delle procedure di mediazione fallimentare.

Steward ha affermato di aver allertato le agenzie statali e federali sulle chiusure previste. La società ha descritto la decisione di chiudere gli ospedali come deplorevole e come una “situazione difficile e sfortunata”, aggiungendo: “Faremo del nostro meglio per garantire una transizione agevole per le persone colpite, continuando a fornire cure di alta qualità ai pazienti che continueremo a curare”. servire.”

Tuttavia, il sistema ospedaliero non ha formalmente informato il Dipartimento di sanità pubblica, il primo passo richiesto dalla legge statale prima di chiudere qualsiasi ospedale, ha affermato il commissario per la sanità pubblica Goldstein. La legge statale impone agli ospedali di informare il Dipartimento di sanità pubblica 90 giorni prima di chiudere qualche tipo di servizio medico o un’intera struttura. I regolamenti richiedono un preavviso aggiuntivo di 30 giorni, ha affermato Goldstein.

Dopo aver fornito questo avviso, il sistema ospedaliero deve presentare un piano che includa una tempistica per la chiusura e indichi come mantenere i pazienti al sicuro durante il processo di chiusura. Ci sono udienze pubbliche e il Dipartimento di sanità pubblica deve approvare il piano di chiusura.

Il senatore Eldridge ha aggiunto che i pazienti e il personale ospedaliero hanno bisogno di queste informazioni il prima possibile.

“Se l’ospedale chiuderà davvero, qual è il piano per sostenere i pazienti, il personale e le persone che ricevono assistenza nell’area della Nashoba Valley?”, ha detto il democratico di Acton.

I due ospedali colpiti hanno registrato un forte calo del numero dei pazienti dall’inizio dell’anno, quando i problemi di Steward sono diventati pubblici e la società ha iniziato a tagliare i servizi e a perdere personale in alcune località. I leader sanitari informati sulla situazione hanno affermato che il numero medio giornaliero di pazienti – chiamati “teste a letto” – è diminuito del 41% al Carney Hospital di Dorchester e del 35% al ​​Nashoba Valley Medical Center di Ayer da gennaio a giugno.

In un’intervista venerdì pomeriggio, i funzionari sanitari statali hanno descritto le chiusure come previsto. Nel mese di giugno, Carney aveva solo 13 pazienti nella sua unità medico-chirurgica. La Nashoba Valley aveva solo 10 pazienti, ha detto Goldstein.

All’inizio di questa settimana, il governatore Maura Healey ha detto di ritenere che ci fossero offerte per l’acquisto di tutti gli otto ospedali Steward che operano nel Massachusetts. In una dichiarazione rilasciata venerdì, Haley ha accusato l’azienda e la sua leadership di “avidità e cattiva gestione”.

“Questi ospedali servono le loro comunità da molto tempo: chiuderli non significa solo perdere posti letto, medici e infermieri”, ha detto Healey. “Vogliamo assicurare alla popolazione del Massachusetts che ci siamo preparati con cura per questo momento e che ce la faremo tutte le misure disponibili per contribuire a facilitare una transizione graduale per i pazienti e il personale interessati”.

Il giudice fallimentare statunitense Christopher Lopez esaminerà le offerte vincenti durante un’udienza a Houston il 31 luglio.

Steward ha affermato di aver ricevuto offerte qualificate per gestire altri sei ospedali nello stato: St. Elizabeth Medical Center a Brighton, Good Samaritan Medical Center a Brockton, Morton Hospital a Taunton, St. Anne’s Hospital a Fall River e Holy Family a Methuen e Haverhill. Il Norwood Hospital, chiuso dal 2020 a causa dei danni provocati dalle inondazioni, non è stato incluso nella vendita.

Questa notizia verrà aggiornata urgentemente. In questa storia è stato utilizzato materiale tratto da precedenti rapporti del Globe.

Ha contribuito Samantha J. Gross e Jessica Bartlett dello staff del Globe e Stella Tannenbaum, la corrispondente del Globe, hanno riferito su questo rapporto.

Aaron Pressman può essere raggiunto all’indirizzo aaron.pressman@globe.com. Puoi seguirlo @empresmanJason Laughlin può essere raggiunto all’indirizzo jason.laughlin@globe.com. Puoi seguirlo @jasmloglin.