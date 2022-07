Strana struttura di cristallo di diamante mai vista prima trovata all’interno del meteorite del Canyon Diablo

Durante lo studio dei diamanti all’interno di un antico meteorite, gli scienziati hanno scoperto una microstruttura strana e aggrovigliata che non era mai stata vista prima.

I ricercatori affermano che la struttura, una forma ad incastro di grafite e diamante, ha proprietà uniche che potrebbero un giorno essere utilizzate per sviluppare una ricarica ultraveloce o nuovi tipi di elettronica.

Le strutture dei diamanti sono sigillate all’interno del meteorite Canyon Diablo, che si è scontrato con la Terra 50.000 anni fa ed è stato scoperto per la prima volta in Arizona nel 1891. I diamanti in questo meteorite non sono del tipo con cui la maggior parte delle persone ha familiarità. Il diamante più famoso formato A circa 90 miglia (150 chilometri) sotto la superficie terrestre, le temperature salgono a oltre 2.000 gradi Fahrenheit (1093 gradi Celsius). Il carbonio atomi All’interno questi diamanti sono disposti in forme cubiche.

Al contrario, il diamante all’interno del meteorite Canyon Diablo è noto come lonsdaleite – dal nome della cristallografa britannica Dame Kathleen Lonsdale, la prima professoressa all’University College di Londra – e ha una struttura cristallina esagonale. Questo diamante si forma solo sotto pressioni molto intense e Temperature . Sebbene gli scienziati siano riusciti a produrre lonsdaleite in laboratorio, utilizzando polvere da sparo e aria compressa per spingere i dischi di grafite a 15.000 miglia all’ora ( 24100 km/h ) Sul muro – la lonsdaleite si forma in un altro modo solo quando asteroidi Colpisce una terra a velocità estremamente elevate.

Durante lo studio della lonsdaleite nel meteorite, i ricercatori hanno scoperto qualcosa di strano. Invece delle pure strutture esagonali che si aspettavano, i ricercatori hanno scoperto la crescita di un altro materiale a base di carbonio chiamato grafene aggrovigliato con il diamante. Questo aumento è noto come difficile (Si apre in una nuova scheda)E all’interno del meteorite, si formano in uno schema di stratificazione particolarmente interessante. Tra questi strati ci sono “difetti di impilamento”, il che significa che gli strati non si allineano perfettamente, hanno detto i ricercatori dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Il ritrovamento dei grani nel meteorite di lonsdaleite indica che questo materiale può essere trovato in un altro materiale carbonioso, hanno scritto gli scienziati nello studio, il che significa che potrebbe essere prontamente disponibile per l’uso come fonte. La scoperta offre anche ai ricercatori un migliore senso delle pressioni e delle temperature necessarie per creare la struttura.

Il grafene è costituito da una lastra di carbonio spessa un atomo, disposta in forme esagonali. Sebbene la ricerca su questo materiale sia ancora in corso, il materiale ha molte potenziali applicazioni. Perché è leggera come una piuma e forte come un diamante; trasparente e altamente conduttivo; E 1 milione di volte più sottile di Capello umano (Si apre in una nuova scheda)I ricercatori hanno affermato che un giorno potrebbero essere utilizzati per farmaci più mirati, dispositivi elettronici più piccoli con velocità di ricarica fulminee o una tecnologia più veloce e più curva.

Ora che i ricercatori hanno scoperto la crescita di questo grafene all’interno dei meteoriti, è possibile saperne di più su come si è formato e quindi su come è stato realizzato in laboratorio.

“Attraverso la crescita controllata dello strato delle strutture, dovrebbe essere possibile progettare materiali che siano altamente rigidi e anche duttili, nonché proprietà elettroniche modificabili da conduttore a isolante”, ha affermato Christoph Salzman, chimico dell’University College di Londra e coautore di un documento di ricerca che descrive la ricerca, Ha detto nella dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Le strane nuove strutture sono state descritte il 22 luglio nella rivista Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze (Si apre in una nuova scheda).

Originariamente pubblicato su Live Science.