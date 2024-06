Strands del New York Times ora ha la propria app di gioco

Per me personalmente, questo è enorme. stringhe È diventato il mio preferito Il New York TimesHo scaricato Game’s da quando è stato lanciato in versione beta a marzo, ma mi dava fastidio dover passare dall’app al browser per completare le mie attività quotidiane. parola, CollegamentiE Rami. Ora posso risolvere tutti i puzzle direttamente nell’app mentre bevo il caffè del mattino. Sono le piccole cose!

Tutto stringhe Il puzzle ha un tema. Questo argomento indica le parole che dovrai trovare, inclusa la parola “spangram” che… Allungamento Sui lati opposti del puzzle. Ogni lettera nel puzzle viene utilizzata per una parola tematica o uno spangram. Se hai bisogno di aiuto, puoi ottenere suggerimenti trovando tre parole non correlate alla lavagna.

stringhe È offline Il New York Times“Terzo gioco più cercato, dietro Wordle E collegamenti,“ È “molto popolare” come Api di ortografia, The New York Times Lui dice In un post sul blog. La maggior parte delle persone finisce effettivamente il proprio lavoro stringhe Anche gli enigmi: “Vediamo costantemente l’83% di stringhe I giocatori trovano lo Spangram ogni giorno e il tasso di completamento è di circa l’81%, che è simile a Cruciverba semplice E piastrelle“.” Rami Verranno aggiunti principalmente alla scheda del tuo gioco Il New York Times Applicazione “entro la fine dell’anno”.