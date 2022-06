Strani terremoti simili a uno tsunami scuotono alcune stelle nella nostra galassia, rivela la navicella spaziale Gaia

Connie Aerts, professoressa presso l’Istituto di Astronomia dell’Università di Leuven in Belgio e membro della GIA Collaboration, un gruppo di 400 ricercatori che lavorano sui dati del progetto, ha detto a ESA News Pubblicazione.

L’agenzia ha descritto le oscillazioni stellari osservate da Gaia come “ onde di tsunami su larga scala “Ciò ha cambiato la forma delle stelle. Gaia non era originariamente progettata per rilevare il fenomeno, ma era in grado di discernere un forte movimento sulla superficie diMigliaia di stelle, inclusi alcuni luoghi in cui raramente si sono visti terremoti stellari.

In precedenza, Gaia ha rilevato oscillazioni radiali – moti divergenti da un punto comune – che facevano gonfiare e contrarre periodicamente alcune stelle pur mantenendo la loro forma sferica. Le oscillazioni appena scoperte non erano radiali.

Gaia si trova in una posizione unica a circa 930.000 miglia dalla Terra nella direzione opposta al Sole. Il veicolo spaziale trasporta due telescopi in grado di osservare la nostra galassia da un luogo chiamato Lagrange Point 2 o L2. A questo punto, il veicolo spaziale è in grado di rimanere in una posizione fissa a causa dell’equilibrio delle forze gravitazionali tra la Terra e il Sole.

Ciò significa anche che il veicolo spaziale non ha interferenze dalla luce terrestre e può utilizzare una quantità minima di carburante per rimanere fermo. Il punto di osservazione consente a Gaia di avere una visuale illimitata e di sorvegliare costantemente la nostra galassia.

“Utilizzando questo straordinario database, possiamo costruire un quadro completo della Via Lattea e approfondire la sua incredibile storia di formazione, vedendo prove di prima mano di passate violente interazioni con altre galassie e sciami interni di intensa formazione stellare lungo[la Via Lattea ]bracci a spirale”, ha affermato Nicholas Walton, Research Fellow presso l’Institute of Astronomy dell’Università di Cambridge e membro della ESA Gaia Collaboration, nella situazione attuale.

Gran parte delle ultime informazioni sulla Via Lattea sono state rivelate dai dati spettroscopici di Gaia, che sono il risultato di una tecnica in cui la luce delle stelle è suddivisa nei suoi colori componenti, come un arcobaleno.

I dati raccolti da Gaia includono nuove informazioni in merito Composizione chimica, temperature, massa ed età delle stelle, nonché La velocità con cui si avvicinano o si allontanano dalla Terra. Sono state inoltre rilasciate informazioni dettagliate su oltre 150.000 asteroidi nel nostro sistema solare e sulla polvere spaziale – ciò che si trova tra le stelle.

George Seabrook, ricercatore senior presso Mullard Space Science Laboratory presso l’University College di Londra, in una dichiarazione rilasciata dalla Royal Astronomical Society.

“Più stelle conosciamo la loro chimica, meglio possiamo capire la nostra galassia nel suo insieme. Il catalogo chimico di Gaia di sei milioni di stelle è dieci volte più grande dei precedenti cataloghi della Terra, quindi questo è davvero rivoluzionario. I rilasci di dati di Gaia ci dicono dove si trova il le stelle sono e come si muovono. Ora sappiamo anche di cosa sono fatte molte di queste stelle”, disse Seabrook.

Lunedì saranno pubblicati circa 50 articoli scientifici basati sui dati di Gaia; Alcuni appariranno in un numero speciale Dal Journal of Astronomy and Astrophysics.

“A differenza di altre missioni che prendono di mira oggetti specifici, Gaia è una missione di rilevamento”, ha affermato Timo Prosti, scienziato del progetto Gaia dell’ESA.

“Ciò significa che mentre scansiona l’intero cielo con miliardi di stelle molte volte, Gaia è destinata a fare scoperte che altre missioni più specializzate non mancheranno”, ha detto Prostie. “Questo è uno dei suoi punti di forza e non vediamo l’ora che la comunità di astronomia si tuffi nei nostri nuovi dati per scoprire di più sulla nostra galassia e sui suoi dintorni di quanto avessimo mai immaginato”.