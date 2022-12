Streaming live di “La bella e la bestia”: Belle che fa a pezzi la chitarra è l’atmosfera da principessa che ci meritiamo

Cnn

Celebrare il 30° anniversario del classico d’animazione “La bella e la bestia” in onda su ABC giovedì sera è stato un arrangiamento lungo – e talvolta confuso: era uno spettacolo dal vivo, era uno spettacolo di danza ed era uno sguardo indietro al realizzazione del film, con frammenti del film originale utilizzati in poche parole Strategia per colmare le lacune nella storia. Web che morde più di quanto devi masticare? Una storia antica come il tempo, si potrebbe dire.

Fortunatamente, gli artisti del Center for Live Performances e i numeri di danza hanno dato vita allo spettacolo in un modo che ha portato la magia del castello sul palco in uno spettacolo vibrante che ha reso più omaggio all’amato film del 1991.

Gli elementi dal vivo dello spettacolo, in particolare gli squisiti pezzi di danza, come quelli in cui gli artisti imitano i movimenti dei petali che cadono di una rosa incantata, e brani di musica popolare come “Be Our Guest”, avrebbero potuto facilmente reggersi da soli e se hai mai desiderato che potessero farlo, non sei solo.

Forse è una testimonianza del casting – David Alan Grier nei panni del salato Cogsworth, Martin Short nei panni di Lumière, Shania Twain nei panni della signora Potts – che si può desiderare di più, soprattutto data la natura incostante degli spettacoli dal vivo che l’ho preceduto.

Ma la maggior parte del merito va a LEI, Josh Groban e l’eccezionale Joshua Henry nei ruoli rispettivamente di Belle, Bestia e Gaston.

Gli uomini hanno tenuto i loro momenti senza sorprendere nessuno. Groban si è distinto maggiormente nella sua interpretazione di “If I Can’t Love Her” dalla versione cinematografica del film, e Henry ha mostrato la sua potente potenza vocale in “The Mob Song” in un modo che ti fa desiderare che qualcuno fosse così intelligente . Lo ha persino scritturato nel film del 2017.

Ma è stata LEI, a rompere con la tradizione il momento di distruzione della chitarra al finale dello spettacolo, Ha portato al pubblico il rischio necessario a questo spettacolo per uscire dalla potente ombra animata e spostare Belle nel 2022 in un modo che meritiamo di più.

Se questo è ciò che la Disney è incline a fare con le prossime iterazioni della principessa, sii nostro ospite.