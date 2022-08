Strumenti di spedizione Anker fino al 40% di sconto per i membri Prime

Ora è il momento di acquistare un nuovo caricabatterie per il tuo telefono, tablet e altri dispositivi, mentre il numero di accessori di ricarica di Anker è diminuito per registrare prezzi bassi per i membri di Amazon Prime. Gli sconti principali sono Pacco batterie Anker Magnetic 521 per iPhone compatibili con MagSafe, scontati del 40% e in vendita a $ 30, e Power Bank 2 in 1 Anker 511che ha uno sconto del 30% e scende a $ 35.

Acquista offerte Anker su Amazon

Acquista il pacco batteria magnetico Anker 521 da Amazon – $ 30

Acquista Anker 511 2-in-1 Power Bank da Amazon – $ 35

Entrambe le batterie portatili hanno una capacità di 5000 mAh, ma ciascuna è abbastanza versatile a modo suo. Il 521 Magnetic Power Pack verrà installato sul retro degli ultimi iPhone e li caricherà in modalità wireless. Fornirà una carica aggiuntiva quasi completa per il tuo iPhone, a seconda del modello che hai, e il telefono si accende e si spegne quando è dotato di una custodia MagSafe.

La batteria 511 è fondamentalmente un caricatore da muro e una batteria portatile in uno. Se sei vicino a una presa CA, può funzionare come adattatore USB-C per tutti i tuoi dispositivi portatili, a condizione che tu abbia con te un cavo di ricarica USB-C. E quando non sei vicino a una fonte di alimentazione, puoi utilizzare la sua batteria integrata per caricare i tuoi dispositivi. A differenza del pacchetto magnetico 512, la batteria 511 funzionerà con iPhone, smartphone Google Pixel, dispositivi Samsung e altro ancora.

I membri di base possono anche ottenere Caricabatterie Anker Nano Pro 20W Utilizzo di un cavo da USB-C a Lightning per $ 28, che è il 30 percento in meno rispetto al prezzo normale. Il pacchetto ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per caricare il tuo iPhone il più rapidamente possibile e ci piace che l’adattatore Anker 20W sia più compatto della versione Apple. Altri accessori in vendita includono 623 Stazione di ricarica wireless MagGo 2 in 1che puoi ritirare per un minimo storico di $ 70, e Confezione da 2 supporti di ricarica wirelessÈ in vendita a $ 35.

Pacchetto caricabatterie Anker Nano Pro 20W su Amazon – $ 28

Acquista la stazione di ricarica Anker 623 MagGo su Amazon – $ 70

Acquista i supporti di ricarica wireless Anker (confezione da 2) su Amazon – $ 35

Seguire Incorpora il tweet su Twitter e Iscriviti alla newsletter di Engadget Deals Per le ultime offerte tecniche e suggerimenti per l’acquisto.