Strumento di ottimizzazione tensione/frequenza “Radeon Monster Profile” per GPU RDNA2 in sviluppo per Hydra

File del mostro di Hydra Radeon di 1usmus

Lo sviluppatore Clock Tuner per Ryzen sta lavorando a un aggiornamento dell’ultimo strumento chiamato Hydra. Per la prima volta, il programma fornirà ottimizzazioni per le GPU Radeon.

Yuri “1usmus” Bubliy ha sviluppato un ottimizzatore della curva tensione/frequenza per GPU Radeon 6000. Si dice che sblocchi il massimo potenziale della GPU RDNA2 riducendo la tensione operativa fino al 6%. In un esempio sulla Radeon RX 6800XT, RMP può aumentare la frequenza di 300 MHz. Ciò consente alla scheda di superare le prestazioni di RX 6900XT e RTX 3090 Ti nel test 3DMark Time Spy:

Profilo del mostro Radeon per Hydra, Fonte: 1usmus

Come accennato, i profili sono universali e adattabili, tuttavia sono ancora in fase di sviluppo attivo e potrebbero mostrare risultati diversi per GPU diverse. Ciò che è particolarmente importante per il lavoro di RMP è una soluzione di raffreddamento efficace. Pertanto, è probabile che i moduli personalizzati mostrino risultati migliori quando si utilizza RMP.

Profilo del mostro Radeon per Hydra, Fonte: 1usmus

Questi miglioramenti possono portare a prestazioni migliori per dollaro, ma ciò comporta un costo più elevato in termini di consumo energetico. Il cosiddetto profilo “RMP 305” si traduce effettivamente in un consumo energetico maggiore rispetto alla Radeon RX 6900XT.

Profilo Radeon Monster per RX 6800XT, Fonte: 1usmus

Un aggiornamento RMP per Hydra dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’autunno. Lo sviluppatore può anche rilasciare profili Radeon Monster aggiornati per GPU RDNA3.

fonte:

Piani autunnali. Avete già sentito parlare della mia nuova calcolatrice per DDR5 (demo in arrivo), oggi è il momento di parlarvi dei preset per le schede video RDNA2 che potrebbero sorprendervi. 🔴 RX 6800XT > 🟢 RTX 3090TI Questa è la realtà. Informazioni sul mostro di Radeon (RMP) Altro nelle diapositive… 😎 pic.twitter.com/WnVUJOdmuR – Yuri Buble 🇺🇦 (@1usmus) 24 settembre 2022