Stuart Skinner “fantastico” in cambio di Oilers Force 7

Dopo una settimana in panchina, Stuart Skinner è tornato in rete per aiutare gli Edmonton Oilers a forzare la settima partita nella loro serie di secondo turno contro i Vancouver Canucks.

Apparso l’ultima volta in Gara 3 dopo aver faticato a iniziare la serie, Skinner ha effettuato 14 parate nella vittoria per 5-1 in Gara 6 degli Oilers al Rogers Place di Edmonton, Alberta.

Gara 7 si svolgerà lunedì alla Rogers Arena di Vancouver, con il vincitore che affronterà i Dallas Stars nelle finali della Western Conference che inizieranno giovedì all’American Airlines Center di Dallas.

“Penso che con quello che abbiamo fatto stasera, penso che abbiamo mostrato molta disperazione”, ha detto Skinner a ESPN. “I ragazzi bloccavano i tiri ovunque. Penso che entrambe le squadre abbiano giocato alla grande. Devi dare molto merito a Vancouver, ma sai che Vancouver uscirà forte soprattutto nel loro bullpen. Penso che dovremo eguagliarci quello e portarne di più.”

Ha segnato una media di 3,80 gol a partita durante i playoff, pur presentando una struttura difensiva che era tra le più forti quando si trattava di limitare i tiri in porta e le opportunità da gol, una formula utilizzata dagli Oilers per raggiungere le finali della Western Conference.

Tuttavia, capire come gli Oilers avrebbero potuto unire la loro struttura difensiva con la versione più coerente di Skinner era una di quelle sfide che stavano cercando di risolvere in una serie in cui le prime cinque partite erano decise da un goal.

Soprattutto quando gli Oilers hanno limitato i Canucks a 19,3 tiri a partita nelle prime tre partite solo per ritrovarsi in fondo alla serie con Skinner che ha messo a segno 4,63 gol contro la media e una percentuale di parate di 0,790 durante Gara 3.

Sabato ha visto il rapporto tra la struttura difensiva degli Oilers e Skinner finalmente consolidarsi.

Gli Oilers, che avevano possibilità di segnare limitate a 24,91 ogni 60, hanno limitato i Canucks a 18 occasioni da rete nel gioco 5 contro 5. Hanno anche avuto sette occasioni da rete ad alto pericolo per i Canucks e non ne hanno concesse nessuna nel secondo tempo .

Combinando quella coerenza difensiva con Skinner che ha concesso un solo gol su 15 tiri, si è sommata una serata che ha visto gli Oilers portarsi in vantaggio di cinque gol. Questa è stata la terza volta nella postseason e la prima volta nel secondo turno che gli Oilers hanno segnato più di cinque gol.

Il capitano degli Oilers Connor McDavid, che ha chiuso con tre punti, ha detto a Sportsnet dopo la partita che, sebbene Skinner non abbia affrontato molti tiri, ha fatto un “ottimo lavoro” cogliendo quelle che McDavid vedeva come opportunità pericolose.

“Non avevamo dubbi”, ha detto McDavid. “È un combattente. È sempre stato un combattente. La nostra squadra risponde sempre e lui non è diverso. Ha risposto alla grande e ci ha dato una grande prestazione”.

Il suo ruolo nella vittoria in Gara 6 degli Oilers è l’ultimo sviluppo di un’altra stagione mutevole per il portiere del secondo anno.

Un anno fa, Skinner era un debuttante ed è emerso come il portiere numero 1 della squadra della sua città natale. Aiutò gli Oilers a raggiungere il secondo turno solo per essere eliminato in sei partite dal campione della Stanley Cup Vegas Golden Knights.

Skinner è stato ritirato per le ultime tre partite della serie, portando a un’offseason piena di domande. Come gli stessi Oilers, Skinner ha avuto un inizio di stagione difficile ma ha trovato coerenza una volta che il club ha licenziato l’allenatore Jay Woodcroft e ha assunto Kris Knoblauch.

In quel periodo, Skinner aveva consolidato il suo posto come portiere titolare della squadra, il che ha reso le sue prestazioni nelle prime tre partite così incoerenti. Ciò lo ha portato a essere costretto a iniziare il terzo periodo nella sconfitta in Gara 3 degli Oilers, con Knoblauch che si è rivolto a Calvin Pickard per i Giochi 4 e 5.

Pickard ha fermato 19 tiri nella vittoria in Gara 4 degli Oilers mentre ha concesso tre gol su 35 tiri nella sconfitta per 3-2 in Gara 5 contro i Canucks.

Knoblauch ha detto dopo Gara 3 che Skinner sarebbe tornato in formazione prima o poi, e quel punto era sabato.

Adesso lui e gli Oilers sono a una sola vittoria dalle finali della conference.

“Penso che ovviamente, inizialmente, pensavo che Calvin fosse eccezionale quando è stato arruolato”, ha detto Skinner. “Ha sicuramente portato a termine il lavoro e ci ha permesso di farlo. Incredibile compagna di squadra. Per quanto mi riguarda, ho potuto prendermi un po’ di pausa e lavorare sul mio gioco e sentirmi di nuovo bene. Sono stato in grado di uscire e fare il mio lavoro.” Quello che avrei dovuto fare.”