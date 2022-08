Studente guadagna $ 110 milioni in quote di Bed Bath & Beyond

Uno studente universitario di 20 anni ha guadagnato quasi 110 milioni di dollari vendendo una partecipazione nel rivenditore in difficoltà Bed Bath & Beyond, dopo che il prezzo delle sue azioni è salito alle stelle durante un mese di frenetico commercio che ricorda il boom delle azioni meme dell’anno scorso.

Jake Freeman, specialista in matematica applicata ed economia presso l’Università della California del Sud, ha acquisito quasi 5 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond a luglio, secondo documenti normativi, dopo cattivi profitti Il licenziamento del suo amministratore delegato ha portato a un calo del prezzo delle sue azioni.

Freeman ha acquistato la sua quota per meno di $ 5,50 per azione. Martedì, letto bagno dietro È salito a più di $ 27 per azione. Con l’impennata delle azioni, Freeman ha venduto azioni per un valore di oltre 130 milioni di dollari dai suoi conti presso TD Ameritrade e Interactive Brokers.

“Di certo non mi aspettavo un aumento così sinistro”, ha detto Freeman in un’intervista mercoledì. “Pensavo che sarebbero stati sei mesi più il gioco… Sono rimasto davvero scioccato perché è salito così velocemente”.

Dopo aver venduto le azioni, Freeman è andato a cena con i suoi genitori nel sobborgo di New York City dove vivono, e mercoledì è volato a Los Angeles per tornare al campus, ha detto.

Freeman ha ottenuto più del 6% della sua posizione tramite Freeman Capital Management, un fondo registrato nella città dei cowboy di Sheridan, nel Wyoming, secondo i documenti. Ha detto di aver raccolto denaro da amici e familiari e credeva che l’azienda in difficoltà potesse ristrutturare i suoi debiti.

Dopo aver rivelato la sua posizione a luglio, Freeman ha inviato una lettera implacabile al consiglio di amministrazione del rivenditore. Ha detto che l’azienda “sta affrontando una crisi esistenziale per la sua stessa sopravvivenza”. Ha aggiunto che devono “ridurre il tasso di consumo della liquidità, migliorare radicalmente la struttura del capitale e aumentare la liquidità”.

Le azioni della catena con sede nel New Jersey, nota per la gestione di negozi cavernosi pieni di scope, asciugamani e gadget da cucina, sono aumentate di cinque volte nell’ultimo mese anche dopo l’oscurità profitti Rapporto il 29 giugno.

Ha affermato che le vendite sono diminuite del 25% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre la sua perdita netta è aumentata a $ 358 milioni da $ 51 milioni. La sua posizione di cassa è scesa a 107 milioni di dollari da 1 miliardo di dollari all’inizio dell’anno.

Bed Bath & Beyond è uno dei pochi titoli di meme che è diventato popolare all’inizio del 2021 ma ha ricevuto meno attenzione di GameStopun rivenditore di videogiochi e la catena di cinema AMC.

L’aumento del prezzo delle sue azioni è stato spinto dall’interesse degli investitori al dettaglio che sono stati attratti dal piccolo titolo fluttuante e da un gran numero di venditori allo scoperto che hanno scommesso sul calo del prezzo dell’azione.

Questi due tratti tendono ad attirare l’interesse degli investitori al dettaglio che frequentano i forum di Reddit. Ciò significa che possono provare a progettare una “short squeeze” facendo salire il prezzo delle azioni e costringendo gli investitori professionisti a sciogliere le loro posizioni ribassiste, il che spinge il titolo al rialzo.

La vendita di Freeman è avvenuta appena in tempo. Le azioni di Bed Bath & Beyond sono scese del 17% negli scambi after-hour mercoledì dopo che Ryan Cohen, presidente di GameStop e grande azionista di un rivenditore di articoli per la casa, ha rivelato che intende vendere l’intera quota di circa il 12% nella società. .

È stata una rivelazione separata lunedì da Cohen, co-fondatore del rivenditore di alimenti per animali domestici Chewy e sostenitore delle scorte di meme, che ha causato il crollo delle azioni martedì. Ha rivelato di aver acquistato un gran numero di opzioni call in Bed Bath & Beyond, derivati ​​che potrebbero generare guadagni inaspettati se il titolo aumenta di valore.

Cohen non ha risposto a una richiesta di commento.