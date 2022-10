Lascia un commento su questa storia Commento

LONDRA – Mercoledì il premier britannico Liz Truss ha perso il suo secondo funzionario chiave di gabinetto quando il ministro dell’Interno Ceulla Braverman si è dimesso, esprimendo “preoccupazione per la direzione di questo governo”. All’inizio della giornata, Truss si è dichiarato un “combattente, non un mollatore” tra le richieste di dimissioni, nella prima grigliata pubblica in parlamento che ha visto demolire la sua agenda economica.

Truss e il suo governo stanno facendo più notizia di Boris Johnson, che è stato licenziato dal suo stesso partito pochi mesi fa dopo diversi scandali.

Braverman ha insistito nella sua lettera di dimissioni che stava “scegliendo” di andare – non è stato licenziato come il ministro delle finanze. C’era Kwasi Kwarteng La settimana scorsa.

In tutta onestà, ha detto, ha accidentalmente infranto le regole inviando un documento ufficiale dalla sua e-mail personale a un legislatore. In una velata critica al presidente del Consiglio, ha scritto: “L’attività di governo si basa sulla responsabilità delle persone per i propri errori” e “Non è una politica seria fingere di non commettere errori, agire come tutti gli altri non possono. Li abbiamo inventati e le cose scompariranno magicamente”.

Ha quindi colto l’occasione per attaccare apertamente il governo di Trudeau.

“Non solo abbiamo infranto le promesse chiave fatte ai nostri elettori, sono profondamente preoccupato per l’impegno di questo governo a mantenere le sue promesse elettorali per ridurre il numero complessivo di migranti e fermare l’immigrazione illegale, in particolare i pericolosi piccoli passaggi in barca”, ha affermato. ha scritto

Braverman ha spinto il governo a deportare i migranti che entrano illegalmente in Gran Bretagna in Ruanda, una mossa che è andata a sbattere contro un muro legale. Questa settimana ha attirato l'attenzione per aver accusato le proteste climatiche dirompenti sul "wokracati che legge il tofu che mangia il tofu".

Il deputato laburista Chris Bryant ha celebrato le dimissioni Un tweet“Tofu 1: Braverman 0.”

Durante il suo breve mandato come Segretario degli Interni, Braverman ha ricoperto uno dei quattro “grandi uffici di stato”, o le posizioni più importanti nel governo. Quando Truss ha nominato il suo gabinetto sei settimane fa, è stato il primo a festeggiare Nessun uomo bianco Era una delle quattro sedi principali del potere politico in Gran Bretagna.

Ma da allora, Quarteng è stato sostituito da un Tory maschio bianco: Jeremy Hunt.

Mercoledì, il primo ministro ha annunciato che Braverman sarebbe stato sostituito da un altro eminente maschio bianco: Grand Shoppes.

Dei quattro originali, il Segretario di Stato James è ancora saggiamente appeso lì. È venuto in difesa del primo ministro in un'intervista a Sky News, dicendo che "condurre un'altra campagna di leadership, rifiutando un altro primo ministro" "non può convincere il popolo britannico che stiamo pensando a loro senza pensare a noi stessi" o "può "non convincerci" il mercato dovrebbe essere tranquillo.

“Sono arrabbiato e lo capisco perfettamente, ma è una risposta emotiva, non un piano”, ha aggiunto.

Tuttavia, il truss è nei guai.

In parlamento mercoledì, si è scusato – più o meno – dopo essere stato prima oggetto di aspre critiche per aver proposto grandi tagli alle tasse, poi si è invertito dopo che le sue politiche hanno fatto vacillare i mercati finanziari.

"Mi dispiace e sono chiaro di aver commesso un errore", ha detto ai parlamentari – mentre i membri dell'opposizione accusavano il nuovo primo ministro di governare senza un piano o mandato praticabile. Anche i membri del loro stesso partito hanno minacciato di ribellarsi.

Mentre il Truss lotta, così fa l’economia britannica. Poche ore prima della sua apparizione in Parlamento, il governo ha annunciato l’inflazione È aumentato al 10,1 per cento a settembre Rispetto al prezzo dell’anno scorso. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari ha guidato il picco.

L’economia era in cattive condizioni prima che Truss diventasse leader, ma ha peggiorato le cose. I costi energetici stanno aumentando come parte della guerra della Russia in Ucraina; Colpi della sterlina britannica; E la Banca d’Inghilterra ha avvertito di una recessione entro la fine dell’anno.

Nelle sue osservazioni, Truss ha incolpato i venti contrari globali per i guai, non il suo piano contorto per la crescita economica, che prevedeva tagli fiscali per i benestanti e le società, pagati da un debito più profondo e più debito.

La sua apparizione alle Prime Minister’s Questions, o PMQs – solo la terza da quando è diventato capo di stato sei settimane fa – ha visto Truss in gran parte sulla difensiva. Ha sbattuto contro i partiti di opposizione. Ma la Gran Bretagna non è stata guidata dai partiti di opposizione negli ultimi 12 anni. Il suo partito conservatore ha.

Il leader laburista Keir Starmer ha chiesto a Truss: “A che serve un primo ministro le cui promesse non durano nemmeno una settimana?” chiese.

Starmer ha detto che il piano economico di Truss, ora sconfitto, ha aumentato i tassi ipotecari a tasso variabile per i proprietari di case, che ha accusato di “distruggere” l’economia britannica.

"Come può essere ritenuta responsabile quando non è al comando?" Starmer nota come il suo nuovo capo delle finanze, Hunt, questa settimana abbia presentato una politica del governo completamente nuova. Alcuni politici e media britannici hanno definito Hunt "il vero primo ministro".

“Ho agito nell’interesse nazionale per assicurarmi la stabilità economica”, ha risposto Truss.

La critica pubblica è stata brutale. Uno sondaggio YouGov ha scoperto che solo il 10% degli elettori ha una visione favorevole di Trudeau, rendendolo il primo ministro più impopolare che l’organizzazione abbia mai rintracciato. Un altro Censimento La maggior parte dei membri del Partito conservatore – una piccola parte delle persone che lo hanno votato alla carica – ora vogliono che si dimetta.

Se Truss rimane in carica, potrebbe essere meno perché è un combattente che perché i legislatori conservatori – che devono fare pressioni su di lui o votare per lui – sono divisi su chi potrebbe sostituirlo.

Il deputato conservatore Bob Seeley ha sentito il bisogno di scusarsi per il comportamento del suo governo durante un’intervista con la radio LBC. “Voglio davvero scusarmi, sono stufo di questa telenovela come lo sono i tuoi ascoltatori”, ha detto. “Ovviamente sono imbarazzato come tutti gli altri e non sono molto contento della situazione”.

Alcuni legislatori hanno annunciato che la battaglia del Partito conservatore è stata in mostra nella lobby della Camera dei Comuni mercoledì in quello che inizialmente era stato annunciato come un voto di fiducia al governo.

“Non ho mai visto scene del genere all’ingresso della lobby elettorale”, ha twittato Il deputato laburista Ian Murray. “Due fruste Tory che trascinano le persone dentro. Scioccante.”