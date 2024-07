Suggerimenti e risposte per il cruciverba breve del New York Times di oggi, lunedì 29 luglio

Mini cruciverba Il New York Times

Oggi abbiamo un indovinello piuttosto sciocco per te, anche se non ha un tema chiaro. Mi ha anche confuso alcune volte. Guarda come puoi risolverlo da solo. Ma prima…

Il New York Times Mini È una versione semplice e veloce del cruciverba più grande e popolare dei giornali. La maggior parte dei giorni ci sono dai tre ai cinque indizi in ciascuna direzione su una griglia cinque per cinque, ma gli enigmi a volte sono più grandi, soprattutto il sabato.

A differenza della sorella maggiore, il New York Times Mini Cruciverba gratuiti su cui giocare Sito web del New York Times O l’app NYT Games. Tuttavia, avrai bisogno di un abbonamento ai NYT Games per accedere ai puzzle precedenti nell’archivio.

Il New York Times Mini È una divertente distrazione quotidiana che di solito non richiede tempo. Sto cercando di superare la griglia standard dei giorni feriali in meno di un minuto. Ma a volte non riesco a capire uno o due indizi e ho bisogno di scoprire la risposta.

Per aiutarti a evitare di farlo, ecco cosa ha riportato il New York Times Mini Risposte al cruciverba (Ci sono spoiler più avanti, ovviamente):

Suggerimenti e risposte per il mini gioco di cruciverba del New York Times

Difendere

1) Talento ___ (capacità di parlare in modo eloquente) – GAB

4) Con 7-Across, completamente insensato – ridicolo

6) Prendilo così com’è: accettalo

7) Vedi 4-Across – GOOSE

8) Strada infestata di Freddy Krueger – ELM

Sotto

1) Partner di rima per doom – GLOOM

2) Dove si trovano il Monte Bianco e il Cervino: le Alpi

3) Una piccolissima frazione di giga – BYTE

4) Un’erba dal suono saggio: la salvia

5) Eroe – Idolo

Questo film non è stato male per me. Due minuti sono sufficienti considerando il mio livello di intelligenza, che non è eccezionale. Ovviamente ho conosciuto subito il film Nightmare on ELM Street. SILLY GOOSE mi ha confuso un po’ perché non sento nessuno dirlo da circa 15 anni.

La rima DOOM e GLOOM è appropriata dato che la Marvel ha appena annunciato che Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Destino, anche se dubito che sia questo il motivo per cui si presenterà. Non ho capito subito la rima Gig/BYTE, perché stavo pensando a un lavoro. Ma alla fine l’ho capito.

