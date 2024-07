Suggerimenti e risposte su “Connessioni” dal New York Times di oggi, lunedì 15 luglio

Benvenuti a tutti! Spero che tu abbia trascorso un fine settimana meraviglioso. Mi è davvero piaciuto, e questa vacanza è culminata nel guardare la migliore squadra del torneo vincere Euro 2024. Una vittoria assolutamente meritata (anche se ricorderò a tutti qui che l’anno scorso la Scozia ha battuto la Spagna 2-0).

Oggi Il New York Times Collegamenti Suggerimenti e risposte arrivano subito.

Come giocare a Connessioni

In Collegamenti, ti verrà presentata una griglia di 16 parole. Il tuo compito è organizzarli in quattro gruppi di quattro parole scoprendo le connessioni tra loro. I gruppi possono essere cose come serie di film horror o qualche tipo di atto o rapper.

Esiste una sola soluzione per ogni enigma e dovrai fare attenzione alle parole che potrebbero rientrare in più di una categoria. Puoi mescolare le parole per aiutarti a vedere le connessioni tra loro.

Ogni gruppo è codificato a colori. Il gruppo giallo è solitamente il più facile da capire, il gruppo blu e verde è al centro e il gruppo viola è solitamente il più difficile da capire. Il set viola spesso include giochi di parole, quindi tienilo a mente.

Scegli quattro parole che ritieni stiano bene tra loro e premi “Invia”. Se sbagli, perderai una vita. Se sei vicino a ottenere una combinazione corretta, potresti visualizzare un messaggio che ti informa che ti manca una parola per ottenere la combinazione corretta, ma dovrai comunque sapere quale parola cambiare.

Se commetti quattro errori, il gioco finisce. Assicuriamoci che ciò non accada con l’aiuto di alcuni suggerimenti e, se sei davvero in difficoltà, ecco il suggerimento di oggi: Collegamenti Risposte.

Quali sono i consigli di comunicazione di oggi?

Scorri lentamente! Pubblica suggerimenti per entrambi oggi Collegamenti Gruppi, ti svelo cosa sono i gruppi senza dirti subito quali parole contengono.

Le 16 parole di oggi sono…

Crede

maniglia

Molteplici

Visualizza

una base

Trucco

Lui accetta

Alzarsi

Prima

Quinto

Arco

Fiducia

mezzo litro

Lui compra

Falso

Litro

I suggerimenti per i gruppi di oggi sono:

Gruppo giallo: prendilo come un dato di fatto

Gruppo verde: fingi

Gruppo blu: la necessità di posizionare lo schermo più grande della casa

Gruppo viola – vasi

Cosa sono i gruppi di comunicazione oggi?

Hai bisogno di ulteriore aiuto?

Attenzione: stiamo iniziando ad entrare Zona spoiler.

I gruppi di oggi sono…

Gruppo giallo: considerato corretto

Gruppo verde – interfaccia

Gruppo blu: modi per proteggere la TV

Gruppo viola – formati bottiglia di liquore

Quali sono le risposte a Etisalat oggi?

Avviso spoiler! Non scorrere fino alla fine della pagina finché non sei pronto per le notizie di oggi Collegamenti Risposte.

Questo è il tuo ultimo avvertimento!

Oggi Collegamenti Le risposte sono…

Gruppo giallo – considerato corretto (accettare, credere, acquistare, fidarsi)

GRUPPO VERDE – FRONTE (BLUFF, FRONTE, FALSO, SPETTACOLO)

Gruppo Blu – Modi per fissare la TV (base, supporto, supporto, supporto)

Gruppo Viola – Dimensioni bottiglia liquore (V, Manico, Litro, Pinta)

La mia quarta vittoria consecutiva porta la mia serie di vittorie consecutive a otto.

Selezionare PINT e LITER nella riga inferiore è stato sufficiente per rendere visibile il colore viola. BLUFF e SHAM sono stati i miei punti di accesso al verde, così come ACCETTARE e CREDERE al giallo. Ciò ha reso il blu, che ero arrivato ad associare ai due (almeno in termini di materiale per elettrodomestici), il vincitore.

È tutto per oggi Collegamenti Prove e risposte. Assicurati di controllare il mio blog per suggerimenti e soluzioni per la partita di martedì, se ne hai bisogno.

