Sunday Night Football: Cowboys troppo per Colts nel quarto quarto della sconfitta per 54-19

I Colts hanno resistito il più a lungo possibile, ma alla fine la diga si è rotta e, quando lo ha fatto, è stata una marea di punti.

I Colts erano in svantaggio per 21-19 nel quarto trimestre. Hanno perso 54-19 quando i Cowboys hanno segnato il quinto maggior numero di punti nella storia della squadra nell’ultimo quarto.

Dallas è migliorata a 9-3, mentre Indianapolis è scesa a 4-8-1.

I Colts hanno avuto quattro palle perse nel quarto trimestre e cinque per la partita. I Cowboys hanno segnato 33 punti nel quarto quarto, incluso uno scoop di 38 yard e un punteggio dell’ex safety dei Colts. Malik Hooker. (Anche Hooker ha avuto un’intercettazione nel primo tempo.)

È stato tutto divertimento e giochi per i Cowboys nella strofa finale.

Le loro ultime tre unità di punteggio offensivo hanno coperto 53, 72 e 29 yard seguite da due intercettazioni. Pianta del Tarone E con un fumble recupero Sam Williams.

Matteo Ryan finito 21 su 37 per 233 yard con due touchdown e tre intercettazioni, e Jonathan Taylor Precipitato per 82 yard su 22 carry. Ryan è stato licenziato tre volte.

Dottor Prescott 20 su 30 per 170 yard, tre touchdown e un intercetto. CeeDee Agnello Presi cinque passaggi per 71 yard e un touchdown, e Michele Gallup Ha avuto quattro ricezioni per 23 yard e due touchdown.

Tony Pollar 12 carry per 91 yard e due touchdown, e Ezechiele Elliott Precipitato per 77 yard e un touchdown su 17 tentativi.