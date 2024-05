Sweetgreen, Chipotle e Wingstop non vedono un rallentamento nei consumi

Il CEO di McDonald’s, Chris Kempczinski, ha affermato che i commensali sono alla ricerca di affari e di buon valore. La catena sta lavorando per offrire un pasto da 5 dollari, ha riferito venerdì la CNBC. John Peyton, amministratore delegato di Dine Brands, proprietario di Applebee, ha affermato che il calo maggiore delle vendite è arrivato dai clienti che guadagnano meno di 50.000 dollari.

Le catene fast casual sembrano essere l’eccezione a questa tendenza. Questo settore ha registrato una crescita del traffico maggiore rispetto a qualsiasi altro settore della ristorazione da novembre a febbraio Dati ospite XM.

In generale, i clienti delle catene fast casual tendono ad avere redditi più elevati rispetto ai clienti del settore fast food, il che isola in qualche modo il settore dal calo della spesa da parte dei consumatori a basso reddito. I consumatori ad alto reddito non hanno sentito lo stesso dolore dei consumatori a basso reddito.

Wingstop ha visto le vendite nello stesso negozio aumentare del 21% durante il trimestre. Il CEO Michael Skipworth ha dichiarato alla CNBC che la base clienti di Wingstop era costituita in gran parte da clienti a basso reddito, ma ora rappresenta quasi i tre quarti dei clienti ad alto reddito. Ha inoltre attribuito il successo dell’azienda alla maggiore notorietà del marchio e al sandwich al pollo, che spesso funge da punto di ingresso per nuovi clienti.

Allo stesso modo, la maggior parte delle sedi di Sweetgreen si trovano in quartieri ad alto reddito, ha affermato l’anno scorso il CEO Jonathan Neiman. Giovedì la catena di insalate ha registrato una crescita delle vendite nello stesso negozio nel primo trimestre del 5% e ha aumentato le previsioni per l’intero anno per la crescita delle vendite nello stesso negozio. Il traffico era stabile, ma i dirigenti hanno affermato che il maltempo e l’inclusione del giorno di Capodanno e Pasqua hanno danneggiato i loro affari.