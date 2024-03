Swen Finke insiste che i maghi della Costa “non sono responsabili” dell'uscita di Larian da Baldur's Gate 3 e dal successore di D&D

In seguito alla sorprendente decisione di Larian di abbandonare Baldur's Gate 3 e Dungeons & Dragons, alcuni fan hanno puntato il dito contro Wizards of the Coast, ma secondo Swen Vincke la società di proprietà di Hasbro non è da biasimare.

La scorsa settimana, Larian ha confermato di non avere intenzione di rilasciare contenuti scaricabili (DLC) o espansioni per il suo gioco di ruolo di grande successo Dungeons & Dragons Baldur's Gate 3, e in effetti non ha intenzione di creare un altro videogioco nell'universo di D&D. escluso Baldur's Gate. 4 dallo studio. Invece, crea un gioco completamente nuovo.

In seguito alla notizia, alcuni fan hanno espresso preoccupazione per il fatto che Wizards of the Coast, che possiede e gestisce Dungeons & Dragons, avesse causato l'allontanamento di Larian dal mondo fantasy. Wizards of the Coast è di proprietà del produttore di giocattoli Hasbro, che ha rilasciato una dichiarazione a IGN in cui affronta la decisione di Larian:

“Larian è stato un ottimo partner e insieme siamo orgogliosi del successo di Baldur's Gate 3. Guarda questo spazio per saperne di più su alcuni dei grandi giochi di D&D a cui stiamo dando vita attraverso Hasbro Studios e la nostra rete di partner di licenza. Noi avere una libreria di giochi imbattibile, marchi e molti ottimi partner in tutto il mondo.

Il miglior gioco di ruolo del 2023

Hasbro non ha risposto alla domanda di IGN sul futuro di Baldur's Gate ora che Larian ha voltato pagina, e non ha detto se Wizards of the Coast intende cedere la licenza a un nuovo sviluppatore. Baldur's Gate 3 ha incassato circa 90 milioni di dollari per Hasbro, una cifra impressionante anche in un momento in cui la società era complessivamente in difficoltà, registrando un calo delle entrate del 15% e operando con una perdita di 1,5 miliardi di dollari nel 2023.

A dicembre, Hasbro ha annunciato una grande ondata di licenziamenti che ha interessato più di 1.000 dipendenti poco prima delle vacanze. In seguito alla notizia, Finke ha espresso le sue condoglianze all'enorme gruppo di lavoratori della Wizards of the Coast colpiti dai tagli, attirando in particolare l'attenzione sul fatto che quasi tutti i membri dell'azienda che hanno preso parte alle prime discussioni su Baldur's Gate 3 se ne sono andati.

“Voglio anche ringraziare [Wizards of the Coast] In particolare il team di Dungeons & Dragons per averci dato carta bianca. disse Finke in quel momento. “Mi dispiace davvero sentire che così tanti di voi sono stati lasciati andare. È triste rendersi conto che delle persone che erano nella sala riunioni originale, non è rimasto quasi nessuno. Spero che stiate tutti bene FINE.”

“…Hanno fatto davvero di tutto e sono stati dei grandi donatori per noi, permettendoci di fare il nostro lavoro.

Ora, chiaramente consapevole del crescente risentimento nei confronti di Wizards of the Coast in seguito all'annuncio di Larian, Finke ha rilasciato una dichiarazione di follow-updifendendo l'azienda.

“Quando leggo i thread di Reddit, voglio chiarire qualcosa”, ha detto Finke. “La WOTC non ha alcuna colpa perché stiamo prendendo una direzione diversa. Anzi, loro hanno davvero fatto del loro meglio e sono stati per noi un grande donatore, permettendoci di fare il nostro lavoro. Questo perché è la cosa migliore per Larian. “

In un'intervista con IGN alla GDC 2024, Vincke ha rivelato che Larian ha iniziato a lavorare sul DLC Baldur's Gate 3 e ha anche pensato a un potenziale Baldur's Gate 4 prima di dedicarsi ad altri progetti perché il team stava “seguendo i movimenti”. “Si vedeva che il team lo stava facendo perché tutti sentivano che dovevamo farlo, ma non veniva davvero dal cuore, e noi siamo uno studio che viene dal cuore”, ha aggiunto Finke. “Questo è ciò che ci ha reso infelici ed è stato anche il motivo del nostro successo.”

Con Larian che si sta muovendo verso cose nuove, Hasbro sta ora pensando a cosa fare con la serie Baldur's Gate e gli incredibili personaggi che Larian ha creato per Baldur's Gate 3. Assumeranno un nuovo sviluppatore per prendere le redini? Lascerà Baldur's Gate 3 alle spalle, come ha fatto Larian? In twittareFinke ha passato il testimone: “Per quanto riguarda BG3 e i suoi personaggi, ora appartengono alla WOTC e penso che capiscano quanto siano importanti per la società. Sono fiducioso che saranno trattati con rispetto.”

Quello che sappiamo è che ci sono un certo numero di videogiochi Dungeons & Dragons in sviluppo che non sono Baldur's Gate 4. Gameloft Montreal, il creatore di Dreamlight Valley della Disney, sta lavorando a un nuovo gioco Dungeons & Dragons ambientato nei Forgotten Realms. Viene descritta come “un'esperienza unica e innovativa che unisce sopravvivenza, gioco di ruolo e simulazione di vita che metterà alla prova le abilità dei giocatori in una spietata campagna ambientata nell'universo di D&D”. Lo sviluppatore di Payday Starbreeze sta lavorando Un gioco multiplayer cooperativo di Dungeons & Dragons con nome in codice Project Baxter anche se non è previsto il rilascio prima del 2026.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all'indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.