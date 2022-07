T-Mobile raggiunge un risarcimento fino a $ 500 milioni in una massiccia violazione dei dati del 2021

T-Mobile ha accettato un accordo per un totale di $ 500 milioni in una class action intentata dai clienti dopo che la società È stato rivelato ad agosto Quei dati sensibili sono stati compromessi in un attacco informatico.

In una causa alla fine di venerdì, il gigante della telefonia mobile ha affermato che pagherà $ 350 milioni per risolvere i reclami dei clienti e spenderà $ 150 milioni nei prossimi anni per rafforzare le protezioni e le tecnologie della sicurezza informatica.

La società ha affermato che la violazione ha colpito 76,6 milioni di persone negli Stati Uniti. Ha esposto dati altamente sensibili, inclusi nome e cognome dei clienti, numeri di previdenza sociale e informazioni sulla patente di guida.