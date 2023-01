Tamar Hamlin di Phils ha subito un infarto sul campo. Bengals: difesa Buffalo in pericolo

Una scena raccapricciante ed emozionante si è svolta durante la partita di lunedì sera Fatture E Bengala. Con 5:58 rimasti nel primo quarto, la sicurezza di Bills Tamar Hamlin si è alzata in piedi dopo un colpo del ricevitore largo del Bengala Dee Higgins. Dopo aver effettuato il placcaggio, Hamlin è caduto improvvisamente a terra. Ha ricevuto cure mediche immediate sul campo ed è stato trasportato all’UC Medical Center di Cincinnati.

Hamlin, 24 anni, ha subito un infarto dopo che la sua frequenza cardiaca è stata ripristinata sul campo, hanno annunciato i Bills in una dichiarazione martedì mattina presto. Il team ha inoltre rivelato che Hamlin era “elencato in condizioni critiche e prive di sensi”.

Il “Monday Night Football” tra Buffalo e Cincinnati è stato ufficialmente rinviato dalla NFL dopo le 22:00 ET. La Lega ha rilasciato il seguente comunicato:

Il commissario della NFL Roger Goodell ha annunciato che la partita Buffalo Bills-Cincinnati Bengals è stata rinviata a causa del crollo di Damar Hamlin dei Buffalo Bills. Hamlin ha ricevuto cure mediche immediate da personale medico di gruppo e indipendente e paramedici locali. Successivamente è stato portato in un ospedale locale dove rimane in condizioni critiche. I nostri pensieri vanno a Tamar e ai Buffalo Bills. Forniremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. La NFL continua a comunicare con la NFL Players Association, che ha accettato di posticipare la partita.

Hamlin è stato messo su una barella e alla fine ha ricevuto la RCP sul campo per diversi minuti in ambulanza. Gli è stato somministrato ossigeno entrando nell’ambulanza che ha portato lui e alcuni familiari in ospedale.

La partita è stata interrotta dopo che gli allenatori di Bills Sean McDermott e Zach Taylor dei Bengals hanno parlato in campo. Circa un’ora dopo, la NFL ha deciso di posticipare la partita. Ha scelto di non affrontare la possibile riprogrammazione della partita in una chiamata ai media lunedì sera. Tale decisione alla fine spetterà al commissario Roger Goodell.

I Bills decisero di tornare a Buffalo martedì mattina presto. Diversi membri dei Bills e dei Bengals sono andati in ospedale lunedì sera.

Intorno alle 23:30 ET, l’agente di Hamlin Ira Turner ha rilasciato una dichiarazione. Media dell’NFL: “Per favore, continua a pregare per Tamar e la sua famiglia. Non abbiamo aggiornamenti in questo momento. Per favore, mantieni la famiglia nelle tue preghiere.”

Hamlin è nel bel mezzo della sua seconda stagione con i Bills. Dopo essere apparso in 14 partite come debuttante in questa stagione, si è fatto strada nella formazione titolare di Buffalo. Hamlin ha giocato collegialmente a Pittsburgh, dove ha avuto 276 contrasti e sei intercettazioni.

Il personaggio di Hamlin E l’etica del lavoro lo ha portato a fare il roster di 53 uomini dei Bills come scelta di draft di 3 giorni. Quella stessa etica del lavoro lo ha aiutato a diventare un titolare in questa stagione.

“Tamar ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto il GM di Bills Brandon Beane di Hamlin durante il suo campo di addestramento da principiante. “È un giocatore molto istintivo. … È un bravo ragazzo, lo adora, lavora sodo e nonostante sia una scelta del sesto round, si dà tutte le opportunità per mettersi in gioco”.

L’infortunio di Hamlin ha portato a un’ondata di emozione e sostegno in tutto il mondo dello sport. Ogni squadra della NFL offre i propri pensieri tramite i social media. Numerosi giocatori hanno espresso il loro sostegno ad Hamlin e ai suoi compagni di squadra di Buffalo.

CBS Sports fornirà ulteriori informazioni su Hamlin non appena saranno disponibili.