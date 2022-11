Tassi ipotecari troppo alti? (Incolpa la Fed, Wall Street e il tuo vicino.)

I prestatori prendono in considerazione tre diversi tassi di interesse quando determinano il tasso ipotecario che offrono a un acquirente di casa.

Domande frequenti sull’inflazione Carta 1 di 5 Cos’è l’inflazione? L’inflazione è un Perdita di potere d’acquisto nel tempo, il che significa che il tuo dollaro non andrà via domani come è andato oggi. Di solito è espresso come la variazione annuale dei prezzi di beni e servizi quotidiani come cibo, mobili, vestiti, trasporti e giocattoli. Quali sono le cause dell’inflazione? Potrebbe essere il risultato dell’elevata domanda dei consumatori. Ma l’inflazione può anche aumentare e diminuire in base a sviluppi che non hanno nulla a che fare con le condizioni economiche, come Produzione di petrolio limitata E il problemi di filiera. L’inflazione è negativa? Dipende dalle circostanze. I rapidi aumenti dei prezzi creano un problema, ma aumenti di prezzo moderati possono farlo accadere stipendi alti e crescita del lavoro. L’inflazione può influenzare il mercato azionario? L’inflazione rapida di solito causa problemi alle azioni. Le attività finanziarie in generale hanno Storicamente si è comportato male durante i periodi di boom dell’inflazionementre i beni materiali come le case hanno conservato meglio il loro valore.

Il tasso di base è solitamente correlato al rendimento – o tasso di rendimento – di un titolo del Tesoro di 10 anni, che viene utilizzato perché la maggior parte delle persone si trasferisce, paga anticipatamente o rifinanzia una casa entro un decennio dall’ottenimento di un mutuo. Il secondo tasso è relativo alla differenza tra il rendimento di tali titoli e i titoli garantiti da ipoteca, o MBS, che sono essenzialmente titoli a pagamento garantiti da ipoteca. Nel gergo di Wall Street, questa differenza è nota come “diffusione”.

Infine, viene addebitato un importo aggiuntivo di interessi che riflette i profitti generati da istituti di credito, fornitori di servizi e altri attori nella catena dei mutui.

Ecco cosa succede dietro le quinte.

Molte banche e altri istituti di credito non mantengono i mutui che creano. Invece, li raggruppano in obbligazioni che vendono agli investitori. I pagamenti effettuati dai proprietari di case, compresi i pagamenti di interessi e i pagamenti anticipati, fluiscono quindi verso questi investitori. E il denaro raccolto dalla vendita di obbligazioni, una fonte vitale di finanziamento per i prestatori di mutui ipotecari, consente ai prestatori di fare più prestiti ipotecari.

In tempi normali, lo spread tra Treasury e titoli garantiti da ipoteca rimane abbastanza costante. Ma questo cambia quando i tassi di interesse salgono, in particolare con la stessa rapidità che hanno ora.

Poiché gli investitori MBS come le compagnie assicurative si aspettano che i tassi di interesse continuino a salire, si aspettano anche che le persone rimangano nelle loro case più a lungo, rendendole più lente nel pagare anticipatamente o rifinanziare i loro mutui. Ciò modifica i calcoli degli investitori sui rendimenti che si aspettano dalle loro partecipazioni in un determinato periodo di tempo. Invece di continuare a farlo, alcuni investitori stanno vendendo obbligazioni alla ricerca di rendimenti più elevati altrove. Altri richiedono tassi di interesse più elevati dai prestatori per compensare i rischi aggiuntivi legati alla detenzione di titoli ipotecari.

Pertanto, lo spread – o l’importo che gli investitori obbligazionari ora si aspettano di pagare rispetto a un titolo del Tesoro – si allarga. Finora quest’anno, la differenza è raddoppiata all’1,7 percento dallo 0,7 percento. Più ampio è lo spread, più i consumatori pagheranno perché gli istituti di credito trasferiscono loro il costo di tali tassi aumentati.