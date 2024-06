Taylor Swift difende Lady Gaga dalle voci “invasive” sulla gravidanza.

Taylor Swift ha sostenuto Lady Gaga, che ha pubblicato un video in cui negava le voci sulla gravidanza e ha descritto i commenti al riguardo come “ostili e irresponsabili”.

Gaga Pubblica un video su TikTok “, riferendosi alla canzone Down Bad, dal nuovo album di Swift, dicendo: “Non incinta, sto solo piangendo di brutto in palestra.”

“Gaga non deve spiegazioni a nessuno e nemmeno nessuna donna.”

Taylor Swift è nota per parlare apertamente quando si sente fortemente interessata a un problema

Commenta la foto, Taylor Swift è nota per parlare apertamente quando si sente fortemente interessata a un problema

Gaga ha anche esortato i suoi follower a registrarsi per votare, e ha sorriso mentre sincronizzava le labbra con un clip audio, dicendo: “Non ho bisogno di trovare un’estetica, io sono l’estetica.

“Voglio dire, sono sicuro che ci sia qualcuno qui in questo momento che sta andando su Pinterest cercando di scrivere tutti questi aggettivi per descrivermi.”

I commenti di Swift hanno scatenato un torrente di risposte, come “Gaga e Taylor OMG” e suggerimenti speranzosi che i due possano fare una collaborazione musicale.

Questa non è la prima volta che si diffonde online la speculazione sul fatto che una celebrità sia incinta o meno.

Noi settimanali Lei lo ha menzionato Lo ha detto al podcast She Pivots “Ero tipo: ‘Questo è così scortese.’ “Mi dispiace, non indosso Spanx tutti i giorni, sono una vera donna e ho un vero corpo.”

“Non capirò mai perché sei arrabbiato perché ho protetto la mia pace, non farai lo stesso?

“E ora condividerò le mie foto se vuoi perché mio figlio è qui al sicuro, e se non vuoi vederle, continua a scorrere, tesoro, Dio ti benedica.”

La star dei reality Kourtney Kardashian ha risposto nel 2020 dopo che un utente di Instagram ha suggerito che sembrava incinta nelle foto in bikini.

Un fan le ha chiesto come protegge la sua salute mentale dal cyberbullismo e Secondo le persone Lei rispose:

“Ho commentato e detto: ‘Questo è l’aspetto del mio corpo.’ Ho sicuramente preso qualche chilo in questo periodo di quarantena e amo il mio corpo e sono fiera della mia forma e ovviamente lo pubblico…

Anche l’attrice Jennifer Garner, i cui film includono The Adam Project e Dallas Buyers Club, suscitò voci quello stesso anno su Instagram.

Ciò ha spinto alcuni dei suoi follower a chiedersi se fosse incinta e lei ha risposto: “Non ho ancora partorito altri bambini Purtroppo non ho visto nemmeno quello, ho visto solo sorrisi identici”.

Un altro suo post in abiti da lavoro ha anche suscitato ulteriori domande sulla gravidanza, alle quali ha risposto: “Ho 48 anni, ho tre figli sani e non sono e non sarò mai incinta”.