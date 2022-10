Taylor Swift non si sarebbe mai aspettata che “gli altri si preoccupano” delle sue registrazioni “molto personali”.

Taylor Swift fermarsi presso Lo spettacolo di Graham Norton Venerdì (28 ottobre) in Gran Bretagna per parlare del suo nuovo album mezzanotte La ri-registrazione dei suoi primi sei album è terminata.

Ha detto dopo aver spiegato brevemente come è apparso il suo catalogo dal 2006 Taylor Swift al 2017 reputazione È stato venduto in modo controverso a Scooter Braun dopo aver cambiato etichetta discografica dalla vecchia casa dei Big Machine a Republic.

Quando Norton ha chiesto se la strategia alla base della ri-registrazione funzionasse alla radio, la star ha detto: “Sì … Una delle cose per cui ero più grato era avere una compagnia di così tante stazioni in America chiamata iHeart, e hanno giurato di suonare solo le mie nuove uscite.” E hanno detto che l’avrebbero cambiato alle vecchie versioni ogni volta che avessi pubblicato una nuova versione della canzone.

“Sembra così incoraggiante per me”, ha continuato Ty. “Perché è qualcosa a cui tengo, ma non mi aspetto che importi alle altre persone. È una cosa molto personale per me e richiede molto lavoro, ma è davvero divertente e utile per me e non posso credere che le persone abbiano già fatto come hanno fatto loro”.

Durante il talk show, Swift è stato raggiunto sui divani da Bono, dall’attore Eddie Redmayne e dall’ex star del football professionista britannico Alex Scott, che sembravano tutti visibilmente favorevoli alla squadra di Norton per il piano di riiscrizione della star. Redmayne e il cantante hanno anche recuperato ricordi nell’intervista congiunta su Lo sfortunato provino Insieme hanno recitato come Marius ed Epponen nel musical del 2012 I Miserabili – Anche se l’ultimo ruolo alla fine è andato all’attrice del West End Samantha Parks.

Guarda Swift che si apre sul processo di ri-registrazione di seguito.

