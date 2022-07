Technoblade, uno YouTuber di Minecraft seguito da milioni di persone, è morto a 23 anni

Il messaggio iniziava “Ciao a tutti, Technoblade è qui”. “Se stai guardando questo, sono morto.”

Nel video, Technoblade, che ha tenuto segreta la sua identità, ha rivelato che il suo vero nome è Alex. Ha anche ringraziato i fan per aver supportato i suoi contenuti, l’acquisto di merchandising e gli abbonamenti al canale e ha detto scherzosamente che i suoi fratelli “vadono al college”.

“Se avessi altre cento vite, penso che sceglierei di tornare di nuovo a Technoblade ogni volta, perché quelli sono stati gli anni più felici della mia vita. Spero che vi piacciano i miei contenuti e vi facciate ridere a vicenda e auguro a tutti voi continuare a vivere vite lunghe, prospere e felici”.

In poco meno di un decennio, Technoblade ha accumulato quasi 11 milioni di abbonati su YouTube e 3,7 milioni di follower su Twitter, dove ha condiviso la sua passione per Minecraft, un videogioco in cui gli utenti possono costruire mondi virtuali da blocchi e creare le proprie storie. Ha annunciato la sua diagnosi di cancro nell’agosto 2021, dicendo ai suoi seguaci Durante un video clip di lui che gioca Ha cercato aiuto medico dopo aver provato dolore al braccio che inizialmente pensava fosse una lesione da stress ripetitivo dovuto al gioco.

Secondo suo padre, Technoblade ha scritto la sua ultima lettera circa otto ore prima della sua morte. Lacrime, il padre di Technoblad ha definito suo figlio “il ragazzo più adorabile” che chiunque possa mai chiedere, aggiungendo: “Mi manca Technoblad”.

Il video, che è stato visto più di 19 milioni di volte, si è concluso con una dichiarazione della famiglia Technoblade, che diceva: “L’anno passato ha visto molti momenti difficili per nostro figlio che ha combattuto contro il cancro allo stadio 4. Ma non si è lamentato , e ha continuato a usare la sua famosa mente strategica per cercare di battere quelle che sa essere quasi impossibili. Il coraggio di mio figlio su questa strada è stata una brillante lezione per tutti noi che abbiamo avuto l’onore di camminare con lui. Grazie per aver condiviso il suo viaggio attraverso tutto, facendo il lavoro che amava per il suo amato pubblico”.

I social media sono stati pieni di tributi a fan, celebrità e altri giocatori.

Youtube Ted Nevison Lo ricorda come: “Semplicemente divertente. Infinitamente talentuoso. Andato presto. Riposa in pace, Technoblade”.

Un altro popolare YouTuber, TommyInnit, ha scritto su Twitter: “Technoblade è una leggenda di un re. Dall’essere un grande fan, a uno dei suoi veri amici, non posso descrivere quanto sono grato di averti nella sua vita. Ho solo sappi che fa piani in paradiso su come battere Allah”.

In una dichiarazione inviata alla CNN, la US Sarcoma Foundation ha elogiato il Technoblade e ha offerto le sue “più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

“Technoblade ha mobilitato i suoi sostenitori per raccogliere più di $ 500.000 fino ad oggi per sostenere la ricerca sul sarcoma”, ha affermato Brandi Felser, CEO dell’ente di beneficenza. “Ciò ha permesso a SFA di fornire borse di ricerca a nome Technoblade. Attraverso questi sforzi, sta lasciando un’eredità che avrà un impatto sulle generazioni”.

Il Technoblade sarà premiato con il Courage Award dell’organizzazione, un onore annuale assegnato alle persone che ispirano gli altri a “creare speranza e una vita migliore per la comunità dei sarcomi”, ha affermato Vilser.