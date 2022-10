Technology Week 2023: nuovi stivali, freni, luci e maniglie

Scarpe Giro Formula Pro

giroscopio La nuova scarpa Formula Pro è progettata per soddisfare le esigenze del moderno trail rider, con un peso relativamente basso, un sistema Boa a doppio ordine e una piastra in composito di carbonio per l’efficienza della pedalata. La gomma del sensore viene utilizzata per la suola, con alette profonde per favorire la trazione fuori dalla bici: questa non è solo una scarpa da strada rinnovata per l’uso in mountain bike.

Gli strati di poliuretano sono legati termicamente al tessuto della tomaia (traduzione: un materiale in gomma che aderisce alla scarpa) per proteggerlo dall’abrasione, e la punta è rinforzata per una protezione aggiuntiva.

Quando arriverà nei negozi all’inizio del prossimo anno, la Formula Pro avrà un prezzo di 300 dollari. C’è anche una formula “normale” che utilizza un singolo disco Boa e viene venduto al dettaglio per $ 250.

Formula e Formula Pro saranno disponibili in tre diversi colori nelle taglie 39-50, in mezze taglie per 42.5 – 45.5. Il modello da donna Formula sarà disponibile in due diverse colorazioni nelle taglie 36-43, con mezze taglie dalla 37.5 alla 42.5.

Manopole Ergon GXR

Argon Il nuovissimo XC Slip Handle è ora disponibile nei diametri 32 o 34 mm. Le impugnature di fabbricazione tedesca sono realizzate in gomma AirCell di Ergon e pesano solo 53 grammi per impugnatura, compreso il cappuccio terminale. Il GXR ha una forma leggermente affusolata: è un po’ più largo all’esterno dove poggia il bordo del palmo del ciclista. La superficie in gomma ha una certa consistenza, anche se è abbastanza minima, il che rende le impugnature comode con o senza guanti. Le manopole sono disponibili in nero, blu, rosso o arancione e hanno un prezzo di $ 24,95.

Trek Commuter Pro RT Light

Le giornate si stanno accorciando drasticamente nell’emisfero settentrionale, il che significa che è ora di andare in letargo o spegnere le luci. Trekking L’ultima soluzione per illuminare la notte è Commuter Pro RT.

Come suggerisce il nome, è in parte rivolto agli occupanti, con funzionalità come il “Commuter Kind Beam”, che focalizza il raggio sulla strada anziché sugli occhi di un pilota in arrivo, una funzione di luce di marcia diurna e la possibilità di accoppiarsi in modalità wireless con fanale posteriore Trek’s Flare RT.

Quando è il momento di uscire dalla strada e nel bosco, il Commuter Pro RT ha un’impostazione degli abbaglianti da 1.000 lumen che è abbastanza luminosa per una corretta guida su pietra. A piena potenza, l’autonomia è di 1,5 ore e l’impostazione media aumenta da 500 lumen a 3 ore.

Il Commuter Pro RT costa $ 159,99 e viene fornito con un cavo di ricarica USB-C e un supporto rigido regolabile.

Hayes Dominio T4

Hayes Lanciati all’inizio di questa estate, i nuovi freni Dominion T4 sono una versione più leggera dell’acclamato Dominion A4. Il risparmio di peso di 50 g per freno si ottiene con una lama della leva in fibra di carbonio prodotta da Reynolds, un regolatore di portata senza attrezzi e un generoso aiuto di hardware in titanio. L’eventuale materiale in eccesso è stato rimosso dalla pinza a quattro pistoncini ed è presente anche un tappo del serbatoio montato sul corpo della leva.

Un gruppo che è appena uscito per la revisione e finora ha offerto il movimento molto leggero e la potenza fluida per cui sono noti i freni A4 originali. Trova una recensione completa una volta che hai percorso abbastanza miglia su questi tamponi sotto copertura.

Prezzo consigliato: $ 325 per ruota.