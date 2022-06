Teenage Mutant Ninja Turtles: La data di uscita di Shredder’s Revenge potrebbe essere trapelata

Giochi di Dotemu e Tributo Teenage Mutant Ninja Turtles: Rip Off Vengeance Uscirà quest’estate, e nonostante alcuni annunci di rilascio fisico, tra cui Una straordinaria versione classica e radicale – Non abbiamo niente di più reale.

un utente Twitter, Incorpora il tweetScopri qualcosa a cui potrebbe rinunciare quando possiamo iniziare a prendere a calci la crosta e mangiare la pizza. Il Elenco dei negozi online in Corea del Sud Shredder’s Revenge elenca l’imminente data di uscita dei beat ‘em per il 15 giugno. Questo è tra meno di una settimana!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è stato rilasciato il 15/16 giugno tramite il Nintendo South Korea Eshop. Si dice anche che il Nintendo Direct stia trasmettendo sulla stessa potenziale ombra. pic.twitter.com/2AvdpbzQdW– La_marmolade (@la_marmolade) 9 giugno 2022

Questo potrebbe essere un errore, ma in caso contrario, sembra che giugno stia per diventare ancora più estremo. Circolano voci anche su Direct, ma Nintendo non ha ancora annunciato nulla. gioco della festa estiva Verrà inoltre lanciato ufficialmente stasera alle 19:00 BST, quindi potremmo sentire più informazioni su Shredder’s Revenge lì.

Indipendentemente da ciò, il 2022 è un anno emozionante per essere un amante delle tartarughe con questo successore spirituale e Gruppo Cowabunga

