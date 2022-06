Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aggiornato su Switch

La scorsa settimana, le Teenage Mutant Ninja Turtles sono tornate per la loro nuova uscita di videogiochi vendetta più trita. Mentre la maggior parte dei giocatori probabilmente si divertirà un mondo nel gioco, ci sono stati un piccolo numero di problemi che sono emersi qua e là.

La situazione sembra essere sotto controllo per Dotemu e Tribute Games: è stata lanciata una nuova patch che risolve alcuni dei problemi segnalati finora dai giocatori. Ancora una volta, queste sono tutte cose minori, ma se non hai già giocato al gioco, preparati a installare la versione 1.0.2 la prossima volta che ci giocherai sul tuo Nintendo Switch.

Ecco le note complete sulla patch tramite il server Discord ufficiale del gioco (grazie, Nintendo Everything):

– Risolti crash casuali che si verificavano alla fine delle fasi.

– Migliorata la stabilità online in entrata e in uscita.

– Possibile miglioramento del problema di “avvio in 10 minuti” riscontrato da alcuni utenti.

– Risolto un problema minore durante la pubblicazione di punti nelle classifiche Arcade.