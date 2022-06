Terremoto in Afghanistan: più di 900 persone sono state uccise dopo il terremoto di magnitudo 5,9

Le scosse hanno colpito all’01:24, 46 chilometri (28,5 miglia) a sud-ovest della città di Khost, che si trova vicino al confine del paese con il Pakistan, secondo l’US Geological Survey (USGS).

Il sisma è stato registrato a una profondità di 10 chilometri (6,2 miglia), secondo l’US Geological Survey, che lo ha messo al livello di allerta gialla, indicando un impatto relativamente locale.

Il bilancio delle vittime ha superato le 900 e almeno 600 persone sono rimaste ferite, ha affermato in conferenza stampa Sharaf El-Din Muslim, viceministro di Stato per la gestione dei disastri.

Il ministero ha affermato che la maggior parte dei decessi è avvenuta nella provincia di Paktika nei distretti di Jayan, Nika, Barmal e Zerok.

L’autorità di gestione dei disastri nella vicina provincia di Khost ha affermato che 25 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite, e cinque persone sono state uccise anche nella provincia di Nangarhar.

Le immagini dello stato di Paktika, appena a sud dello stato di Khost, mostrano case ridotte in macerie con solo un muro o due ancora in piedi tra le macerie e le travi del tetto rotte.

Najibullah Saeed, un esperto del dipartimento delle risorse idriche afghane, ha affermato che il terremoto ha coinciso con forti piogge monsoniche nell’area, rendendo le case tradizionali, molte fatte di argilla e altri materiali naturali, particolarmente vulnerabili ai danni.

“La tempistica del terremoto (in)l’oscurità della notte… e la poca profondità di 10 chilometri dal suo epicentro hanno portato alla caduta di un numero maggiore di vittime”, ha aggiunto.

In un tweet di mercoledì, il ministero della Difesa afgano ha affermato che una squadra di paramedici e sette elicotteri sono stati inviati nella zona per portare i feriti negli ospedali vicini.

Secondo un rapporto di maggio sostenuto dalle Nazioni Unite, quasi la metà della popolazione del paese – 20 milioni di persone – soffre di fame acuta. È una situazione che peggiora le cose I talebani prendono il potere Nell’agosto 2021, spingendo gli Stati Uniti e i suoi alleati a congelare circa 7 miliardi di dollari nelle riserve estere del paese e tagliare i finanziamenti internazionali.

La situazione ha paralizzato un’economia già fortemente dipendente dagli aiuti. Sulla scia del caotico ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan lo scorso anno, la sua economia è in caduta libera con la Banca Mondiale che ad aprile ha previsto che “una combinazione di redditi più bassi e prezzi più alti ha portato a un forte deterioramento del tenore di vita delle famiglie”.

I talebani hanno tenuto una riunione di emergenza Oggi, mercoledì, il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha affermato che sarà organizzato il trasporto dei feriti e l’assistenza materiale alle vittime e alle loro famiglie.

Mujahid ha dichiarato in un tweet su Twitter che il primo ministro Muhammad Hassan Akhund ha chiesto l’incontro al palazzo presidenziale del paese per indirizzare tutte le agenzie interessate a inviare squadre di soccorso di emergenza nell’area colpita.

“Sono state prese anche misure per fornire assistenza e cure in denaro”, ha detto Mujahid, aggiungendo che “le agenzie sono state incaricate di utilizzare il trasporto aereo e terrestre per fornire cibo, vestiti, medicine e altre necessità e per trasportare i feriti”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato mercoledì in un tweet che i suoi team sono sul campo per rispondere alle emergenze, inclusa la fornitura di medicinali, servizi di pronto soccorso e la conduzione di valutazioni dei bisogni.

Il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif ha espresso le sue condoglianze e ha offerto il suo sostegno in un tweet su Twitter mercoledì. “Molto triste per saperne di più sul terremoto che ha colpito l’Afghanistan, che ha provocato la perdita di vite innocenti”, ha scritto. “Il popolo del Pakistan condivide il suo dolore e il suo dolore con i suoi fratelli afgani. Le autorità competenti stanno lavorando per sostenere l’Afghanistan in questo momento di bisogno”.

L’India ha espresso la sua “simpatia e condoglianze alle vittime e alle loro famiglie”, secondo un tweet di un portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano mercoledì.

Papa Francesco ha detto che stava pregando “per coloro che hanno perso la vita e per le loro famiglie”, durante il suo incontro settimanale di mercoledì. “Spero che l’assistenza venga inviata lì per aiutare tutte le sofferenze del caro popolo afghano”.

L’Afghanistan ha una lunga storia di terremoti, molti dei quali si verificano nella regione montuosa dell’Hindu Kush al confine con il Pakistan.

Nel 2015, Il terremoto che ha scosso parti dell’Asia meridionale Più di 300 persone sono state uccise in Afghanistan, Pakistan e India.