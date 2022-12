Tesla ha avuto un brutto anno. Alcuni investitori incolpano Elon Musk.

L’aumento dei tassi di interesse è stato un problema per tutte le case automobilistiche, in particolare per le aziende, come Tesla, che in genere vendono le loro auto per più di $ 50.000. Tariffe più elevate significano pagamenti mensili più elevati che non molti acquirenti possono permettersi.

Anche se gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e di altre banche centrali fossero fuori dal controllo di Musk, gli analisti lo hanno criticato per non aver prestato sufficiente attenzione a Tesla in un momento critico.

Daniel Ives, un analista di Wedbush Securities che è stato a lungo ottimista sulle prospettive di Tesla, probabilmente parla per molti investitori quando ha suggerito 10 cose che il signor Musk potrebbe fare per rilanciare il prezzo delle azioni della società. In cima alla lista: nominare un nuovo CEO di Twitter e “concentrare l’attenzione su Tesla, non su Twitter”.