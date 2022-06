Tesla ha recentemente avviato i dipendenti e sta ritirando le offerte di lavoro

Tesla ha licenziato i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in azienda mesi o addirittura settimane fa.

L’offerta di uno stagista a tempo pieno è stata annullata, mentre la recluta è stata abbandonata dopo sole due settimane.

Un manager ha affermato che Tesla ha minacciato di tagliare l’assicurazione sanitaria se avesse rifiutato un pacchetto di fine rapporto.

I lavoratori Tesla che hanno iniziato il loro lavoro solo mesi o addirittura settimane fa sono stati licenziati, mentre altre offerte sono state ritirate quando la società ha iniziato ad applicare i tagli annunciati da Elon Musk all’inizio di giugno.

Insider ha trovato una serie di post di dipendenti Tesla che affermavano di essere stati licenziati come parte del taglio, mentre ad altri erano state cancellate le offerte di lavoro.

Paul Brotherton, A Responsabile del progetto Che era iniziato solo a gennaio, ha detto a Insider, “Sono rimasto molto scioccato quando mi è stato detto che avrei lasciato. Essendo un manager, ho avuto l’impressione che la mia posizione fosse sicura”.

Alla domanda su come Tesla avrebbe determinato quali ruoli sarebbero stati tagliati, ha detto: “Hanno detto che i licenziamenti si basano sulle revisioni delle prestazioni, ma questa è una bugia perché sono in Tesla da soli 5 mesi e non avevo ancora obiettivi di prestazione specifici o un revisione delle prestazioni Ho chiesto quali metriche hanno utilizzato e hanno rifiutato. dimmi.”

“Il processo non è stato sicuramente equo perché non ho ottenuto la squadra che avevo chiesto”.

Brotherton ha detto che l’intero processo è stato così freddo: “Il mio capo non mi ha guardato né mi ha stretto la mano quando ho detto addio”.

Ha aggiunto che “l’indennità di fine rapporto è stata molto ingiusta, perché sostanzialmente ti costringe ad accettare la minaccia di tagliare la tua assicurazione medica”.

ha detto Ian Absher, che faceva parte del team di reclutamento Martedì in un post su LinkedIn: “Accidenti, parla di un pugno nello stomaco. Venerdì pomeriggio, mi è stato garantito un licenziamento Tesla dopo appena due settimane di lavoro.”

Robert Belovodskij La sua offerta di lavoro come ingegnere per lo sviluppo dei controlli di produzione è stata annullata. Ha detto: “Anche il tempismo della situazione è sfortunato poiché avrei dovuto iniziare all’inizio di agosto”.

All’inizio di giugno, Musk ha detto ai dirigenti di Tesla di sospendere tutte le assunzioni perché aveva “una pessima sensazione” sull’economia e aveva bisogno di tagliare il 10% della forza lavoro dell’azienda. ma, Lo ha twittato più tardi Il numero dei dipendenti aumenterà, ma il numero dei dipendenti retribuiti no.

Mansi Chandrisha ha iniziato a lavorare in Tesla a febbraio come analista di dati e Inserito su LinkedIn Dopo aver appreso che era stata tagliata, “stavo cercando di rimettermi in sesto alla notizia che la mia posizione con Tesla era stata interrotta”.

Ma, ha aggiunto, “Sono grata per aver avuto la possibilità di lavorare con una grande squadra”.

Chandrisha ha detto che stava cercando urgentemente un nuovo ruolo prima della scadenza del suo visto per studenti alla fine di luglio.

ex dipendenti Stanno facendo causa alla società sostenendo che il produttore di auto elettriche ha violato la legge federale licenziando centinaia di dipendenti con breve preavviso.

Il documento ha mostrato che John Lynch e Daxton Hartsfield, che hanno intentato la causa, hanno affermato che 500 dei loro colleghi del Nevada hanno perso il lavoro nello stesso periodo.

Dentro ho trovato Almeno 11 lavoratori in più i cui posti di lavoro sono stati tagliati. Ed è probabile che subisca più della stessa sorte che Musk ha detto al Qatar Economic Forum la scorsa settimana che i tagli entreranno in vigore entro i prossimi tre mesi.