Tesla interrompe gli ordini per il Cybertruck del valore di 61.000 dollari, la versione più economica ora costa 100.000 dollari

Tesla ha smesso di prendere ordini Per quanto riguarda il modello più economico del suo camion elettrico, il Cybertruck, il cui prezzo era di 61.000 dollari. Ora, la sua versione da $ 100.000 è il modello più economico disponibile per l’ordine sul sito web della casa automobilistica.

I consumatori e gli investitori hanno già monitorato attentamente l’offerta e la domanda del Cybertruck di Tesla L’amministratore delegato Elon Musk Negli ultimi anni ha investito molto nella sua linea di camion elettrici con l’obiettivo di produrre 200.000 camion all’anno.

Musk ha detto lo scorso autunno che Tesla aveva 1 milione di prenotazioni per il camion. Alcuni clienti hanno indicato che stavano aspettando che diventassero disponibili versioni meno costose perché i loro prezzi erano più alti e le distanze di guida erano inferiori a quanto inizialmente previsto.

Il Cybertruck non convenzionale e futuristico è stato presentato per la prima volta come prototipo da Musk nel 2019, quando stimò che sarebbe costato $ 40.000 e sarebbe stato in grado di percorrere 500 miglia con una singola carica. Gli acquirenti interessati hanno potuto effettuare una prenotazione con un deposito rimborsabile di $ 100 per garantire il proprio camion una volta iniziate le consegne, dopo lunghi ritardi che hanno spinto l’ordine fino alla fine di novembre 2023.

Il Cybertruck di Tesla si fa strada lungo la strada

Il sito web di Tesla non offre più ai potenziali acquirenti la possibilità di effettuare una prenotazione Una versione da $ 61.000 del Cybertruck che viene offerto con un’autonomia di 250 miglia e una data di consegna prevista nel 2025.

Attualmente offre $ 99.990 Variante a doppio motore La consegna del modello Foundation in serie limitata, che ha un’autonomia di 318 miglia, è prevista già questo mese. Il modello Tri-motor Foundation Cyberbeast sarà disponibile per $ 119.990, con un’autonomia di 301 miglia, a partire da ottobre.

Il prezzo di CYBERTRUCK solleva opinioni contrastanti

L’analista Sam Abu Al-Samid di Guidehouse Insights ha detto a Reuters che la mossa di Tesla “dimostra che la domanda è ben al di sotto di 1 milione di camion”, aggiungendo: “Hanno un ampio inventario di camion a due e tre motori al momento”.

Consegne del Cybertruck, che presenta un design esterno trapezoidale ispirato al film “Bladerunner” e una carrozzeria in acciaio inossidabile, Iniziato nel novembre 2023 Dopo anni di ritardo e difficoltà ad aumentare la produzione.

il primo Filtro di produzione cybertruck La costruzione del camion è stata completata nel luglio 2023, circa quattro anni dopo che Musk aveva annunciato i piani di Tesla per costruire il camion e due anni dopo l’inizio della produzione inizialmente previsto.

Musk ha affermato nel 2022 che le carenze nella catena di approvvigionamento hanno influenzato l’approvvigionamento dei componenti e hanno contribuito a ritardi nella produzione.

Reuters ha contribuito a questo rapporto.