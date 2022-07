Tesla interrompe la produzione alla Gigafactory di Berlino per aggiornare e trasformare la fabbrica

Si dice che la Gigafactory interromperà la produzione a Berlino per aggiornare la fabbrica di Tesla e aggiungere un turno per ottenere una maggiore capacità di produzione.

Una priorità assoluta per Tesla è aumentare la produzione per soddisfare la domanda dei clienti.

La casa automobilistica lo sta facendo in tutte le sue fabbriche, ma i cali sono più notevoli a Gigafactory Berlin e Gigafactory Texas, che solo di recente hanno iniziato la produzione.

Il Giga Berlin sembrava funzionare relativamente bene utilizzando 2170 celle, che abilitano l’infrastruttura della batteria utilizzata da Tesla, e ci è riuscito. Tasso di produzione di 1.000 modelli di veicoli a settimana a giugno.

Giga Texas sembrava essere in ritardo a causa delle difficoltà nell’aumentare la produzione della cella della batteria 4680 e del pacco batteria strutturale, ma come riportato la scorsa settimana Aumento significativo della produzione in fabbrica Tesla iniziò la produzione del Model Y Long Range con 2170 celle nello stabilimento.

Ora Tesla sta cercando di rilevare la Gigafactory di Berlino e secondo quanto riferito sta chiudendo la fabbrica per due settimane per aggiornarla.

della Germania Costruire Le notizie di oggi:

Secondo BILD, Tesla prevede di interrompere le operazioni per due settimane a partire da lunedì prossimo. Non è chiaro quanti dei 4.500 dipendenti saranno licenziati e quanti tecnici saranno disponibili per sostituire la produzione.

Il comunicato afferma anche che invece di importare dalla Gigafactory di Shanghai, la casa automobilistica aggiungerà un terzo turno e inizierà a produrre motori elettrici in fabbrica:

Secondo gli operai, dopo l’interruzione della produzione, invece di due turni, dovrebbero essere effettuati tre lavori. Inoltre, Tesla potrebbe iniziare a produrre l’unità in un magazzino vicino.

Anche se l’aggiornamento potrebbe aiutare, si dice che il più grande collo di bottiglia di Gigafactory Berlin sia la sua forza lavoro.

Negli ultimi mesi, ci sono state diverse segnalazioni secondo cui Tesla ha problemi ad assumere e trattenere dipendenti. Alcuni di loro hanno suggerito che i salari fossero un problema particolare e che il sindacato locale, IG Metal, stesse iniziando a farsi coinvolgere. Ma Tesla ha aumentato del 6% la retribuzione di molti dipendenti per affrontare le preoccupazioni.

Tesla avrà bisogno di un significativo sforzo di assunzione per aggiungere un terzo turno allo stabilimento dopo il riavvio della fabbrica alla fine di questo mese.

