Tesla Jobs: Elon Musk ha una “brutta sensazione” nell’economia

La società non è stata immediatamente disponibile per un commento.

Il palese avvertimento di Musk di una possibile recessione e di un effetto a catena sulle case automobilistiche è la previsione più diretta e di alta qualità del settore.

Con l’aumento delle preoccupazioni per il rischio di una recessione, la domanda di auto Tesla e altri veicoli elettrici rimane forte e molti indicatori tradizionali della recessione, incluso l’aumento delle scorte dei concessionari negli Stati Uniti, rimangono inattivi.

Ma Tesla ha lottato per riavviare la sua produzione Fabbrica di Shanghai Costosi guasti all’impianto sono stati costretti dopo le serrature Covit-19.

JPMorgan Chase JPM Calzini Goldman G.S. La visione oscura di Musk fa eco ai recenti commenti dei dirigenti, tra cuiCEO Jamie Dimon eIl presidente John Walton.

“C’è un uragano sul nostro cammino”, ha detto Timon questa settimana.

L’inflazione negli Stati Uniti è stata ai massimi da 40 anni e ha causato un aumento del costo della vita per gli americani, mentre la Federal Reserve deve affrontare l’arduo compito di ridurre abbastanza per controllare l’inflazione senza causare una recessione.

“Smetti di assumere”

Prima dell’avvertimento di Musk in un’e-mail intitolata “Smetti di assumere a livello globale”, Tesla aveva circa 5.000 posti di lavoro in vendita a Tokyo su LinkedIn e ingegneri nella sua nuova Gigafactory di Berlino per scienziati del deep learning a Palo Alto.

La richiesta di Musk che i dipendenti tornino in ufficio ha già incontrato contraccolpi in Germania.

“Tutti in Tesla devono trascorrere almeno 40 ore a settimana in ufficio”, ha scritto Musk nella sua e-mail del martedì. “Se non vieni, daremo per scontato che ti sia dimesso.”

Atlante Squadra Musk è stato anche coinvolto in una faida su Twitter con un miliardario tecnologico australiano giovedìIl co-fondatore Scott Farquhar ha scherzato in una serie di tweet dicendo che l’ordine era “come era negli anni ’50”.

Musk ha twittato: “Le recessioni svolgono un ruolo chiave nella riforma economica” in risposta al tweet di Farquhar che incoraggiava i dipendenti Tesla a esaminare le sue condizioni di lavoro a distanza.