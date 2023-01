Tesla taglia bruscamente i prezzi con l’aumentare della domanda

Tesla ha tagliato i prezzi di due delle sue auto elettriche più popolari fino al 20% negli Stati Uniti e in Europa.

La mossa arriva mentre Tesla deve affrontare una concorrenza sempre più dura nel mercato globale dei veicoli elettrici.

Tesla ha recentemente tagliato i prezzi in Cina e una dichiarazione Vendite globali totali fino al 2022 Questo è stato inferiore alle aspettative degli analisti. Le azioni Tesla sono scese di circa il 5% nelle prime contrattazioni di venerdì dopo l’annuncio degli ultimi tagli di prezzo. Da novembre 2021, il prezzo delle azioni è diminuito di circa il 70%.

L’ultimo taglio di prezzo per i veicoli Tesla è apparso sul sito web dell’azienda giovedì scorso. La casa automobilistica ora vede la Model 3 Performance Compact top di gamma venduta negli Stati Uniti per $ 54.000, in calo del 14% rispetto a $ 63.000.