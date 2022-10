Tesla taglia i prezzi in Cina fino al 9% mentre gli analisti avvertono della “guerra dei prezzi”

SHANGHAI, 24 ottobre (Reuters) – TESLA (TSLA.O) Ha tagliato i prezzi di partenza per le sue auto Model 3 e Model Y fino al 9% in Cina, invertendo gli aumenti in tutto il settore tra i segnali di calo della domanda nel più grande mercato automobilistico del mondo.

Le riduzioni di prezzo, pubblicate lunedì negli elenchi sul sito Web cinese del gigante dei veicoli elettrici (EV), sono le prime da parte di Tesla in Cina nel 2022 e arrivano dopo che Tesla ha iniziato a offrire incentivi limitati agli acquirenti che hanno optato per l’assicurazione il mese scorso.

Le azioni della società con sede ad Austin, in Texas, sono scese del 3,3% a $ 207,36 negli scambi prima della campana.

Le riduzioni dei prezzi arrivano anche sulla scia del commento del CEO di Tesla Elon Musk la scorsa settimana secondo cui si stava verificando una “una sorta di recessione” in Cina e in Europa, e Tesla ha affermato che quest’anno non mancherà l’obiettivo di consegna del veicolo.

Musk ha detto agli analisti la scorsa settimana che la domanda è stata forte nel trimestre in corso e che si aspetta che Tesla sia “resistente alla recessione”.

China Merchants Bank International (CMBI) ha affermato che i tagli ai prezzi di Tesla hanno evidenziato i crescenti rischi competitivi per i produttori di auto elettriche cinesi, con vendite che prevedono un rallentamento a livello di settore fino al 2023.

“I tagli dei prezzi sottolineano la potenziale guerra dei prezzi che abbiamo sottolineato da agosto”, ha affermato Shi Jie, analista di CMBI.

Gli analisti di CMBI hanno avvertito la scorsa settimana che il 2023 porterà più concorrenza al segmento dei veicoli elettrici, affermando che prevede di vedere la crescita delle vendite di veicoli elettrici e ibridi su base combinata scendere al di sotto del 50%. Leggi di più

Tesla ha tagliato i prezzi in Cina l’anno scorso nel tentativo di essere più competitivo nel paese, mentre negli Stati Uniti, il suo mercato più grande, il produttore di veicoli elettrici ha aumentato i prezzi nell’ultimo anno a causa dell’aumento del costo delle materie prime.

I dati di lunedì hanno mostrato che le vendite al dettaglio in Cina sono cresciute del 2,5% a settembre, meno dell’aumento previsto del 3,3% e meno della metà della crescita del 5,4% di agosto.

La casa automobilistica statunitense e diversi concorrenti cinesi hanno aumentato i prezzi più volte dall’anno scorso a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Ma Tesla ha regolarmente adeguato i prezzi delle sue auto in Cina, compresi i tagli, per riflettere il sostegno del governo.

Tesla ha detto a Reuters che sta adeguando i prezzi in linea con i costi. L’utilizzo della capacità presso la Shanghai Gigafactory è migliorato, mentre la catena di approvvigionamento rimane stabile nonostante l’impatto sull’economia delle rigide restrizioni alla non proliferazione del coronavirus in Cina, che hanno portato a una riduzione dei costi, ha affermato.

Il prezzo di partenza dell’auto Model 3 è stato ridotto a 265.900 yuan ($ 36.727) da 279.900 yuan, mentre il prezzo del SUV Model Y è stato ridotto a 288.900 yuan da 316.900 yuan, secondo i prezzi dei prodotti elencati sul suo sito web cinese.

Tesla ha aggiornato il suo stabilimento di Shanghai all’inizio di quest’anno, dopo di che ha consegnato 83.135 veicoli elettrici fabbricati in Cina a settembre, stabilendo un record di produzione per l’impianto dall’inizio della produzione a dicembre 2019. Scopri di più

Tesla è ora il terzo produttore di auto elettriche più venduto in Cina dopo BYD Motor (002594.SZ) e SAIC-GM-Wuling (GM.N)(600104.SS)che è l’unico attore straniero nella top 15 della classifica pubblicata dalla China Passenger Car Association.

