Test dell’app Google Home “Design di nuova generazione”

All’inizio di quest’anno, Google è stato rinnovato Due metodi di base Le persone interagiscono con l’app Home. L’azienda sta ora prendendo in giro il “design di nuova generazione per l’app Google Home” e lo è Cerco tester.

“Google Nest Trusted Tester” è Uso servizio di test dei prodotti Centro Per assumere “un gruppo di tester altamente coinvolti disposti ad aiutare Google Nest a testare un prodotto inedito”.

Questo programma si concentrerà sul design di prossima generazione dell’app Google Home. Potranno partecipare i tester che utilizzano già dispositivi Google Nest e desiderano sottoscrivere un accordo di non divulgazione (NDA).

“Design di nuova generazione” è l’unica descrizione che abbiamo oggi, mentre “Requisito” indica che hai bisogno di “qualsiasi prodotto Google Nest, inclusi: termostati, Wi-Fi, altoparlanti, monitor, videocamere, campanelli, serrature e Nest Protect (rilevatori di fumo), dispositivi Chromecast.” Inoltre:

Devi anche utilizzare l’app Google Home o l’app Nest per controllare i tuoi prodotti.

devi Crea un account con Centercode per registrartiSarà soggetto a un accordo di non divulgazione (NDA).





Google all’I/O 2022 di maggio che mostra un’app Home riprogettata Per tablet Android Che sembra più o meno lo stesso oggi, ma usa il binario di navigazione. Questo elemento del grande schermo sembra strano con solo due schede. Non è chiaro se questo sia il “design di nuova generazione” a cui si fa riferimento oggi. Nel frattempo, anche Google sta pianificando un programma App domestica per Wear OS.

Presentazione degli ultimi aggiornamenti dell’app Google Home Interruttore dispositivo interattivo Nella scheda rete/principale. Puoi eseguire rapidamente determinate azioni (riproduzione/pausa, volume, accensione/spegnimento e luminosità) con un tocco o una diapositiva. Intanto il Scheda Home È stato anche ridisegnato con un menu zippato per mostrare più “aggiornamenti recenti e pertinenti”.

Ci auguriamo che il design di Google Home di prossima generazione vada oltre il design visivo/fisico e migliori le prestazioni. Google dovrebbe anche semplificare le interazioni di base e migliorare l’affidabilità.

