Testimoni affermano che CB Aqib, un ex studente della NFL, ha iniziato la lotta che ha portato suo fratello a sparare all’allenatore delle giovanili.

Una battaglia che si è conclusa con il fratello di Aqib Talib Presumibilmente sparando e uccidendo un giovane allenatore di football Potrebbe essere stato iniziato dal mio ex cornerback della NFL, è stato riferito.

Testimoni Segnalato da Rebecca Lopez della WFAA di Dallas Che lo studente incitasse a combattere attraversando il campo per confrontarsi con i governanti. La lotta si è rapidamente intensificata, con un testimone, l’allenatore Heath Mays, che ha affermato che Talib ha sferrato il primo colpo contro Mike Hickmon, a cui hanno sparato pochi istanti dopo.

Da WFAA:

“È corso attraverso il campo, è salito al nostro fianco e ha affrontato l’arbitro”.

“È quello che ha tirato il primo pugno, motivo per cui vedi Mike che corre all’indietro per cercare di difendersi”.

WFAA Contiene anche video di risse, in cui una persona identificata come studente può essere vista colpire un uomo che cerca di respingere il gruppo con un segno in basso. Pochi secondi dopo, un altro uomo estrae una pistola e spara all’uomo con un pennarello. TMZ ha un altro video che mostra la scena prima del combattimento.

L’avvocato di Talib ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che il suo cliente era presente alla sparatoria, dicendo che era “stordito e profondamente devastato”:

Ha aggiunto: “Aqib Taleb era presente al momento di questo sfortunato incidente ed era in uno stato di stordimento e grave distruzione a causa di questa pesante perdita di vite umane. Vorrebbe esprimere le sue condoglianze alla famiglia della vittima e a tutti coloro che assistito a questa sfortunata tragedia”.

Il fratello maggiore di Talib, Yaqub Talib, Il dipartimento di polizia di Lancaster ha identificato un sospetto nella sparatoria di domenica. Jacob si è arreso volontariamente lunedì nella prigione della contea di Dallas e ora è accusato di omicidio WFAA. Secondo quanto riferito, il suo avvocato intendeva dire che la sparatoria era per legittima difesa.

gambo Ha accreditato suo fratello in passato per averlo aiutato a coltivare la sua carriera calcistica durante la crescita, anche se i due fratelli sono stati coinvolti in brutti incidenti in passato. La WFAA afferma che i due fratelli sono stati indagati per molteplici sparatorie in passato, di cui una nel 2016 quando Obeid era stato ucciso. Ha concluso di essersi sparato accidentalmente a Las Vegas.

Come giocatore della NFL, Aquib ha giocato 12 stagioni con i Tampa Bay Buccaneers, i New England Patriots, i Denver Broncos e i Los Angeles Rams, ha fatto cinque Pro Bowl e ha vinto un Super Bowl con i Broncos. Dopo il suo ritiro, Amazon lo ha assunto a giugno come analista per coprire “Friday Night Football” in questa stagione.