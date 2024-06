Texas A&M e Alabama sono i “posti più difficili in cui giocare”

Texas A&M non vince partite a doppia cifra da 12 anni, ma gli Aggies almeno hanno il diritto di vantarsi in vista della stagione 2024.

Diritti di vanteria virtuale, cioè.

Martedì EA Sports ha rivelato i 25 posti più difficili in cui giocare nel suo prossimo gioco College Football 25, e Kyle Field di Texas A&M è in cima alla lista. La SEC domina la cima della lista, con l’Ohio Stadium dell’Ohio State al quarto posto e l’unico tra i primi cinque fuori dalla conferenza.

Anche il Bryant-Denny Stadium dell’Alabama, il Tiger Stadium della LSU e il Sanford Stadium della Georgia sono inclusi tra i primi cinque:

Kyle Field – Texas A&M Stadio Bryant-Denny – Alabama Stadio della Tigre – LSU Stadio dell’Ohio – Stato dell’Ohio Stadio Sanford – Georgia Beaver Stadium – Penn State Stadio Camp Randall – Wisconsin Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium – Oklahoma Stadio Doc S. Campbell – Stato della Florida Stadio Ben Hill Griffin – Florida Stadio Autzen – Oregon Stadio Memoriale – Clemson Stadio Neyland – Tennessee Stadio Jordan-Hare – Auburn Stadio Williams-Brace – Carolina del Sud Stadio del Michigan – Michigan Lynn Stadium – Virginia Tech University Stadio Rice-Eccles – Utah Darryl K. Reale – Texas Memorial Stadium – Texas Kinnick Stadium – Iowa Stadio Notre Dame – Notre Dame Stadio Spartan – Stato del Michigan Stadio Donald W. Reynolds Razorback – Arkansas Stadio Albertsons – Boise State Stadio Davis Wade – Stato del Mississippi

Uno sguardo a questo elenco sottolinea quanto sia difficile la vita nella SEC e nelle Big Ten dopo il riallineamento della conferenza.

Dei primi 25, 12 sono nella SEC dopo che le ex 12 grandi potenze Texas e Oklahoma sono nella lega. Fondamentalmente non è rimasta alcuna partita facile nella conferenza.

Per quanto riguarda i Big Ten, sette dei 25 stadi sono in campionato grazie all’aggiunta dell’Oregon.

Penn State e Wisconsin sono nella top 10 insieme a Ohio State, mentre l’attuale campione Michigan Wolverines è al numero 16.

Stadi più resistenti per le partite classificate saranno una caratteristica molto attesa nel prossimo gioco, poiché sarà molto più difficile navigare in ambienti estenuanti e ottenere vittorie in modalità Dynasty o Road to Glory.

Alcuni degli stadi unici, degli ingressi dei giocatori, dell’atmosfera e della grafica realistica erano in piena mostra quando EA Sports ha pubblicato il trailer:







Gli stadi unici, le sezioni studentesche, le tradizioni e l’atmosfera generale del sabato pomeriggio e della sera separano il football universitario dalla NFL. Essere in grado di replicare realisticamente l’impatto di tali stadi sul gameplay è uno degli aspetti su cui verrà sicuramente giudicato il prossimo gioco, ed è chiaro che EA Sports farà apparire le cose diverse nei diversi stadi.

College Football 25 è la prima versione del gioco dai tempi di NCAA Football 14 e conterrà giocatori reali grazie alle opportunità di nome, immagine e somiglianza a disposizione degli atleti attuali.

Ma anche le versioni virtuali di questi atleti incontreranno folle chiassose quando scenderanno in strada, soprattutto se la partita si svolgerà in uno di questi 25 stadi.

Il gioco uscirà il 19 luglio su PlayStation 5 e Xbox Series