Texas vs. Punteggio TCU, Takeaway: Il n. 4 rane cornute tengono a bada 18 cornalunghe nel gioco del titolo Big 12.

La TCU n. 4 ha utilizzato una forte prestazione difensiva per ottenere 10 vittorie dal 2017, battendo la n. Texas 17-10. 18 e conquistare un posto nel Big 12 Championship Game sabato 3 dicembre. L’incontro tra le due potenze offensive si è sorprendentemente trasformato in una battaglia difensiva, ma alla fine, la TCU rimane nel bel mezzo della conversazione sui playoff del College Football.

Il Texas ha tenuto il TCU a 11 contrasti per la sconfitta nel primo tempo, ma il running back Kendre Miller ha preso il controllo del gioco nel secondo tempo. Miller ha interrotto un touchdown di 75 yard per il primo touchdown del gioco e ha accumulato 130 yard di corsa. Robinson è stato tenuto a sole 29 yard, ottenendo sette esibizioni consecutive da 100 yard.

Il quarterback del Texas Quinn Evers ha completato 17 dei 39 passaggi per 171 yard e un intercetto in un altro scarso sforzo dalla sua partita di breakout contro l’Oklahoma. I Longhorns non hanno avuto un touchdown offensivo dalla vittoria del 15 ottobre sullo Iowa State. Il tight end del Texas Ja’Daveon Sanders ha ricevuto sette passaggi per 61 yard e Xavier Worthy ha lanciato per 78 yard, ma nessuno dei due è entrato nella end zone.

TCU passa al 10-0 e ha la possibilità di giocare per un titolo in conferenza nella sua prima stagione sotto la guida dell’allenatore Sonny Dykes. Prima della loro prima apparizione in Big 12 Championship Game dal 2017, gli Horned Frogs hanno partite di stagione regolare contro Baylor e Iowa State.

