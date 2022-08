The Goldbergs: Nuova stagione dell’omicidio del personaggio di Jeff Garlin a seguito di accuse di cattiva condotta da parte dell’attore

I partecipanti alla sitcom della ABC Goldberg Ha affrontato il destino del personaggio di Jeff Garlin la prossima stagione, a seguito delle accuse di cattiva condotta sul set dell’attore.

Garlin, che interpretava il patriarca della famiglia, Murray Goldberg, Ha lasciato lo spettacolo nel 2021 A seguito di un’indagine interna sulle accuse del comportamento fisico e verbale dell’attore 60enne che avrebbero messo a disagio i suoi colleghi.

Parlando con Intrattenimento settimanale In una nuova intervista, Alex Barno ha chiarito che il personaggio di Garlin incontrerà davvero la sua morte quando lo show tornerà per la sua decima stagione.

“Questa sarà una famiglia che non ha riconciliato il fatto della morte di suo padre, ma ad un certo punto è andata avanti e ne ha affrontate molte”, ha detto.

“Quindi iniziamo a essere ottimisti sulla venuta di un bambino e guardiamo al futuro. È un’opportunità per questa interessante base emotiva per il modo in cui le persone si comportano”.

Il co-conduttore dello show Chris Bishop ha aggiunto: “Onestamente sembra un grande riavvio per noi. Quindi abbiamo molto slancio in questa nuova stagione”.

Poco dopo la notizia del 2021, Garlin ha negato le accuse di essere stato licenziato, ammettendo di aver affrontato indagini annuali da parte delle Risorse umane negli ultimi tre anni nello show, che ha attribuito a battute “perse”.

(Getty Images)

“Ho avuto una conversazione con Jeff e lui sa che non verrà sostituito”, ha detto Barno. “La verità è che non so se sa qual è il suo destino, ma suppongo che lo sappia.”

Nel frattempo, Garlin continuerà il suo ruolo nell’imminente dodicesima stagione di Larry David della HBO, guidata da Larry David. Frena il tuo entusiasmo.

Stagione 10 di Goldberg È presentato in anteprima su ABC il 21 settembre negli Stati Uniti.