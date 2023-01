The Hurry-Up: Ohio State offre il running back a quattro stelle del Maryland del 2024 DeGuan Williams, il placcaggio difensivo a cinque stelle Justin Scott rinvia l’impegno

L’Ohio State ha offerto un’altra corsa nel torneo del 2024.

Prospettiva a quattro stelle nel Maryland De Juan Williams Martedì ha ricevuto un’offerta dall’allenatore dei running back Tony Alford, diventando l’undicesimo running back consecutivo che i Buckeyes hanno fatto nella stagione.

La Williams è rispettivamente la 299esima e la 25esima migliore nel torneo del 2024 secondo la classifica composita di 247Sports. Ad oggi ha aggiunto 16 offerte di divisione I, tra cui Arizona, Boston College, Duke, Georgia Tech, Louisville, Maryland, Michigan, Penn State, Pittsburgh, Toledo, Virginia Tech e Liberty.

La Williams da 5 piedi e 11 e 195 libbre ha contribuito a portare la St. Francis Academy (Baltimora, MD) a una campagna 9-1 la scorsa stagione. Lo stato dell’Ohio ha recentemente mostrato grande interesse per le prospettive della St. Francis Academy, poiché Perry Eliano è passato dalla scuola il 12 dicembre e In mostra quattro schienali difensivi dalla centrale elettrica della costa orientale.

Justin Scott rinvia l’impegno



Uno dei migliori obiettivi di contrasto difensivo dell’Ohio State nella classe del 2024 è rinviare il suo impegno. Prospettiva di Chicago a cinque stelle Giustino Scott Martedì ha annunciato che sta rinviando la data del suo impegno originale del martedì a una data non specificata.

L’8 gennaio, Scott ha fatto parte dei primi otto roster composti da Ohio State, USC, Notre Dame, Colorado, Oregon, Miami, Alabama e Michigan. Riceve un’offerta dalla Georgia una settimana dopo, ei Bulldog potrebbero essere nel bel mezzo dell’assunzione di Scott nonostante l’offerta in ritardo.

Dal punto di vista dell’Ohio State, il rinvio non può che essere un segnale positivo, considerando che Scott si stava dirigendo verso Notre Dame prima del suo impegno previsto per martedì. Scott ha ricevuto un’offerta dai Buckeyes all’inizio di questo autunno e poi ha fatto visita a Columbus il 1 ottobre per una partita di Rutgers. È considerato il 18° miglior prospetto e il quarto miglior guardalinee difensivo nella classe del 2024.

Gage per una visita ufficiale in Ohio



Uno dei migliori running back dell’Ohio State nella classe del 2024 si è bloccato nello stato dell’Ohio come scuola a cui intende fare una visita di stato nei prossimi mesi. Prospettiva a quattro stelle in Florida Stacy Gage Raccontare Sul conteggio fino a 3 Questa settimana conosce già quattro scuole che riceveranno visite di stato da lui: Ohio State, Oklahoma, USC e Alabama. Altre scuole in cui Gage è entrato nella top otto all’inizio di questo mese includono Colorado, Florida, Miami e Penn State.

“Siamo solo io e Tony Alford, il rapporto che abbiamo avuto, è semplicemente fantastico”, ha detto Gage a On3 sul perché l’Ohio State ha ricevuto una visita ufficiale. “Mi sta reclutando da quando ero una matricola, quindi perché no?”

Gage era un assiduo frequentatore dello stato dell’Ohio, avendo visitato Columbus tre volte: la scorsa primavera, la scorsa estate per un campo di reclutamento e lo scorso autunno per una visita di un giorno a novembre per la partita del Michigan.

Il rapporto di Gage con Alford è un motivo cruciale per cui lo stato dell’Ohio è un contendente per l’ottenimento di un potenziale cliente nella Top 150, come evidenziato da questo. Fai il viaggio a Columbus durante l’estate per lavorare con lui anche se c’era già un’offerta dai Buckeyes.

“Mi piace molto il suo stile di allenatore. Non sta nemmeno ottenendo la sua connessione. Sono solo le cose che tutti dicono di lui “, ha detto Gage a giugno. “Dicono che è un ragazzo eccezionale, una persona eccezionale, un padre eccezionale e tutto il resto. Solo essere il suo allenatore e tutti quelli di cui parla mi fanno sentire bene.

Con tutti i bravi difensori che sono usciti da questo programma allenato dall’allenatore Alford, ho sempre pensato: “Posso essere uno di quei ragazzi”. “O forse è meglio,” disse Gage.

Lo stato dell’Ohio pubblica le date dei campi estivi per il reclutamento



A proposito di campi di reclutamento, lo Stato dell’Ohio ha ufficialmente fissato il programma dei campi estivi per il 2023.

Lo stato dell’Ohio ospiterà campi di reclutamento di un giorno l’8 giugno, 12 giugno, 14 giugno, 15 giugno e 20 giugno per le scuole superiori, con un concorso sette contro sette che si terrà il 21 giugno. Middle School Camp il 5 e 6 giugno e Middle School Seven-to-Seven il 13 giugno.